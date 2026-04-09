Bologna sconfitto: Italiano mastica amaro, ora serve un'impresa al Villa Park

Il Bologna di Italiano perde in casa contro una squadra di livello, pagando a caro prezzo gli errori. Le dichiarazioni del tecnico e dei giocatori riflettono amarezza e la consapevolezza della necessità di reagire nel ritorno al Villa Park. Servirà un'impresa per accedere alla semifinale.

Vincenzo Italiano non nasconde l'amarezza. Il suo Bologna esce sconfitto da una partita in cui, nonostante un avvio sfortunato e una reazione veemente, ha pagato a caro prezzo errori evitabili. La doppia sfida sembrava riaperta al 90' grazie al gol di Rowe, ma una distrazione difensiva fatale al 4' di recupero, su calcio d'angolo, ha siglato il definitivo 3-1, complicando notevolmente il cammino dei rossoblù in vista del ritorno al Villa Park .

Servirà un'impresa, un'impresa titanica per strappare un pass per la semifinale. Le parole del tecnico, rilasciate ai microfoni di Sky, esprimono un mix di rammarico e consapevolezza: 'Siamo rimasti in partita per tutta la gara, ci siamo comportati bene con questo scambio continuo di uomini, ma se commetti certi errori vieni castigato. Abbiamo messo in difficoltà una squadra di livello altissimo, secondo me vincerà questa manifestazione. Ma la prestazione l'abbiamo fatta, e anche bene. Troppi errori, non solo in questa partita, anche in altre dove non riusciamo mai a essere completi dal 1' al 90'. Andremo lì a fare quello che dobbiamo fare, il terzo gol non dovevamo prenderlo, peccato perché i ragazzi mi sono piaciuti'. Italiano sottolinea l'importanza dei dettagli e la necessità di una maggiore concentrazione, evidenziando come anche gli episodi possano ribaltare l'esito di una partita. Il riferimento a Barcellona-Atletico Madrid, con i suoi arbitraggi discussi, è significativo. Il tecnico poi aggiunge: 'Il ritorno? Le partite sono strane, basta un episodio, guardate Barcellona-Atletico, specie con questi arbitri che fischiano tutto o lasciano correre. Il 2-1 era diverso, andremo da loro a fare quello che abbiamo fatto, hanno grande fisicità, letture, si smarcano. In casa loro poi hanno una marcia in più. Prima della partita ho detto ai ragazzi che non bisognava essere superficiali su nulla, regalare angoli, giocare una palla pericolosa, e l'abbiamo fatto. Rowe non doveva battere quel fallo laterale, da lì è nato il primo gol. Errori che decidono le partite, non è superficialità ma voglia di far bene. Avevamo detto di non lasciargli la palla nei piedi perché ci avrebbero fatto male e ci eravamo riusciti. Peccato'. La prestazione, a detta del tecnico, c'è stata, ma gli errori, soprattutto quelli commessi in momenti cruciali, hanno compromesso il risultato. La squadra ha mostrato una buona organizzazione e una capacità di reagire, ma le distrazioni sono state fatali. La fiducia, tuttavia, non è svanita, e l'intenzione è quella di affrontare il ritorno con determinazione, cercando di sfruttare ogni occasione per ribaltare l'esito della sfida.\Le dichiarazioni dei giocatori riflettono lo stesso sentimento di frustrazione, ma anche la consapevolezza di non aver espresso al meglio le proprie potenzialità. Freuler, in particolare, evidenzia come i dettagli, soprattutto quelli legati alle palle inattive, abbiano fatto la differenza: 'Sono i dettagli che alla fine fanno la differenza, quella che non si è vista sul piano del gioco. Abbiamo concesso due gol su calcio d'angolo. Abbiamo creato tanto ma paghiamo caro i nostri errori, non meritavamo di perdere ma è inevitabile quando sbagli così. Il ritorno? E' ancora aperta, sarà più dura con l'ultimo gol, ma andremo lì a provarci, anche loro possono sbagliare'. Il centrocampista sottolinea l'importanza di analizzare gli errori commessi e di affrontare il ritorno con la giusta mentalità, credendo ancora nella possibilità di qualificarsi. Ferguson, d'altro canto, analizza la partita e dice: 'Sapevamo che sarebbe stata una bella sfida, sono fortissimi. Nel primo tempo abbiamo dominato poi abbiamo preso gol su angolo, sapevamo che è un loro punto di forza. Poi subito in avvio di ripresa un altro errore. Abbiamo spinto sino alla fine, andremo al Villa Park per vincere, non abbiamo più nulla da perdere. Loro sono stati bravi a metterci in difficoltà nella costruzione dal basso, ma con calma nel primo tempo siamo usciti bene e abbiamo avuto due palle gol. Fa male perdere così'. Bernardeschi, con parole chiare, sottolinea l'importanza di evitare errori in campo internazionale: 'In Europa non ti puoi permettere di sbagliare, fa male perché non siamo inferiori a loro, hanno fatto 3 gol su errori nostri. I dettagli sono importanti, devi stare sempre concentrato contro squadre d'esperienza. Tre a uno è durissimo da recuperare, se vogliamo fare il salto di qualità queste cose non le possiamo fare. Stasera ci deve insegnare tanto'. Il suo commento sottolinea la necessità di una crescita costante e l'importanza di imparare dagli errori commessi per aspirare a traguardi sempre più ambiziosi.\L'analisi post-partita, quindi, si concentra sull'importanza di correggere gli errori, migliorare la concentrazione e affrontare il ritorno con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli. La sconfitta, seppur dolorosa, diventa un monito per il futuro, un'occasione per crescere e per dimostrare di essere all'altezza delle aspettative. La strada per la semifinale è in salita, ma la determinazione della squadra e la fiducia nel proprio potenziale restano intatte. Il Bologna, nonostante l'amarezza, non si arrende e si prepara ad affrontare la sfida del Villa Park con la convinzione di poter ancora dire la sua. La lezione impartita dalla partita persa in casa deve servire come stimolo per una reazione e un cambiamento. La squadra è chiamata a reagire sul campo e a dimostrare il proprio valore, mettendo in pratica gli insegnamenti di questa sconfitta, lottando per riscattare il risultato e puntando a un'impresa che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione





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