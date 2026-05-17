Bologna trionfa sull'Atalanta con Orsolini: successo amaro per i rossoblu

La rete di Orsolini al 78esimo regala la vittoria al Bologna, ma l'Atalanta mantiene il primato negli scontri diretti e la qualificazione europea.

La sfida tra Bologna e Atalanta si è conclusa con un successo di misura per i felsinei, in un incontro che ha visto prevalere la tensione e l'equilibrio tattico piuttosto che lo spettacolo travolgente.

Il risultato finale di 1-0 è stato sancito dalla rete di Riccardo Orsolini, arrivata nel corso della seconda frazione di gioco, precisamente al 78 minuto. Nonostante l'importanza della vittoria per il morale della squadra di casa, questo successo non è stato sufficiente a ribaltare le sorti della qualificazione per la prossima Conference League.

I nerazzurri di Bergamo, infatti, hanno già blindato il proprio pass per la competizione europea grazie al vantaggio acquisito negli scontri diretti, rendendo di fatto inutile qualsiasi tentativo di rimonta matematica da parte del Bologna in questa fase conclusiva della stagione. Guardando allo svolgimento della partita, il primo tempo ha visto un Bologna leggermente più propositivo rispetto a un Atalanta più cauta e in attesa.

Tuttavia, i ritmi non sono stati certo quelli che ci si aspetterebbe da una finale di Champions League, con molte fasi di gioco stagnanti a centrocampo e poche occasioni da gol concrete che hanno tenuto il pubblico in sospeso. Le vere scintille sono arrivate solo verso la fine della prima frazione, quando i felsinei hanno provato a forzare la mano con diverse incursioni in area.

In questo contesto, Marco Carnesecchi si è rivelato un vero muro per la squadra bergamasca, dimostrando una concentrazione impeccabile. Al 40 minuto, il portiere nerazzurro ha compiuto un intervento straordinario, deviando in tuffo un tiro potente e preciso di Rowe che sembrava destinato all'angolino.

Ma non è finita qui, poiché proprio nel primo e unico minuto di recupero, Carnesecchi ha nuovamente salvato la sua porta con una parata da applausi su un tentativo di Castro, che era riuscito a girarsi abilmente in area di rigore prima di calciare con forza verso la porta. Nel secondo tempo, il copione della gara non ha subito variazioni significative, mantenendo una certa monotonia nei ritmi.

Il ritmo è rimasto basso e le occasioni da rete sono state sporadiche per entrambe le fazioni, creando un senso di stallo che sembrava destinato a portare al pareggio finale. Entrambi gli allenatori, Palladino e Italiano, hanno provato a scuotere le rispettive squadre attraverso una serie di cambi, cercando di portare freschezza e nuove idee a centrocampo e in attacco per sbloccare una situazione di blocco tattico. La svolta è arrivata infine grazie a un'azione rapida e ben orchestrata.

Un cross preciso partito dalla fascia sinistra per mano di Rowe ha trovato la posizione ideale di Riccardo Orsolini. Il numero 7 del Bologna ha colpito il pallone al volo da distanza ravvicinata con un mancino fulminante che non ha lasciato alcun margine di intervento a Carnesecchi, fissando il risultato sullo 0-1. Questa rete ha deciso l'esito della contesa, premiando la costanza dei rossoblu ma senza cambiare l'assetto della classifica europea.

La partita lascia riflessioni importanti su entrambe le squadre, evidenziando la solidità difensiva dell'Atalanta nonostante la sconfitta e la capacità del Bologna di concretizzare l'unica reale occasione da gol in un match caratterizzato da una forte chiusura tattica e da una gestione prudente dei tempi di gioco





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bologna Atalanta Serie A Riccardo Orsolini Conference League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atalanta in campo alle 18, Corriere della Sera (ed. Bergamo): 'Il Bologna per andare in Europa'Un punto per l'aritmetica qualificazione in Conference League.

Read more »

LIVE Alle 18 Atalanta-Bologna, le ufficiali: Palladino con Krstovic, Rowe e Castro per ItalianoPadroni di casa praticamente sicuri del settimo posto, mentre gli emiliani hanno un punto in più della Lazio per difendere l'ottava piazza che vale un turno in meno nella prossima Coppa Italia

Read more »

Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: c'è Scalvini in difesa, Bernardeschi vince il ballottaggioSono ufficiali del formazioni di Atalanta-Bologna, partita della 37^ giornata in programma oggi con fischio d'inizio alle 18.00.

Read more »

Assist di Rowe e gol di Orsolini: Bologna in vantaggio contro l'Atalanta. 0-1 al 78'Bologna in vantaggio a Bergamo contro l'Atalanta al 78' con Riccardo Orsolini.

Read more »