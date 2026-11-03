Bombardamenti Roma Est: la strage di armi e il caos nel quadrante sud-est

Quattro esplosioni nel quadrante sud-est di Roma in ventiquattr'ore. Castelverde devastata, indagini Antimafia in corso per gli attentati notturni a via Massa e via Galopini.

Quattro ordigni esplosivi hanno colpito il quadrante sud-est di Roma nell'arco di meno di ventiquattr'ore, innescando un'ondata di terrore e ansia nella comunità locale. L'ultimo episodio si è verificato all'alba di martedì in via Massa, provocando gravi danni strutturali al locale Monkey bar di Castelverde. Le autorità, coordinate dalla direzione antimafia capitolina, hanno attivato un'indagine approfondita per smascherare le responsabilità dietro questa serie di attacchi violenti.

Danno materiale e indagini Antimafia

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente dopo che i residenti, svegliati dai potenti boati nella piena notte, hanno dato l'allarme. La deflagrazione ha distrutto completamente la saracinesca e il dehor esterno del Monkey bar, mentre la struttura interna del locale ha subito danni significativi. Gli investigatori stanno analizzando le tracce per determinare la provenienza e il tipo di esplosivo utilizzato, nel contesto di una strategia che sembra mirare a destabilizzare la zona.

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Altri colpi a via Galopini e Casal Bruciato

Poco prima dell'attacco a Castelverde, intorno all'una e venti, un'esplosione ha colpito via Giacomo Galopini, danneggiando gravemente il portone di un palazzo residenziale e le porte di due appartamenti al piano terra. Le fiamme si sono diffuse nell'androne, ma grazie all'intervento rapido i vigili del fuoco hanno dichiarato l'edificio agibile, interdicendo solo due stanze specifiche per verificare la stabilità. Quasi contemporaneamente, un altro ordigno è esploso in via di Casal Bruciato 53, sfondando l'ingresso di un altro stabile e frantumando le vetrate fino al secondo piano. In entrambi gli episodi non ci sono stati feriti, ma l'impatto psicologico sulla popolazione residente è stato immediato e profondo.

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Assenza di minacce dirette e paura crescente

Nessuno degli abitanti coinvolti nelle esplosioni di via Galopini e via di Casal Bruciato ha riferito di aver ricevuto minacce preliminari, rendendo l'attacco apparentemente casuale o legato a dinamiche oscure non ancora chiarite. La direzione antimafia della Capitale sta monitorando attentamente ogni dettaglio delle indagini, escludendo finora collegamenti diretti con le famiglie delle vittime di questi ultimi attacchi. Tuttavia, la concentrazione di eventi violenti in un'area geografica ristretta alimenta la sensazione di insicurezza, con molti residenti che chiedono maggiori controlli e presenza sul territorio per ripristinare la normalità.

Impatto sulla sicurezza di Roma Est

La sequenza di attentati ha creato un clima di tensione irreversibile nel quartiere sud-est, dove la paura cresce di ora in ora nonostante gli interventi di sicurezza. I proprietari dei locali colpiti si trovano ora a dover affrontare la ricostruzione, mentre le indagini avanzano a tappe forzate per identificare i mandanti e gli esecutori materiali. La comunità locale attende con ansia gli sviluppi delle indagini, sperando che la direzione antimafia possa portare a risultati concreti e fermare questa ondata di violenza che minaccia la tranquillità della zona.