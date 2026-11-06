Bombardamento Komyshuvakha: 53 morti in Ucraina, Semikin conferma il bilancio

Il governatore Semikin conferma 53 vittime nel bombardamento russo a Komyshuvuvakha, regione di Zaporizhzhia. Le operazioni di soccorso proseguono al quinto giorno.

Il bilancio delle vittime del bombardamento avvenuto a Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia in Ucraina, è ufficialmente salito a 53. Il governatore regionale ad interim, Mykhailo Semikin, ha annunciato il numero aggiornato venerdì, classificando l'attacco come uno dei più letali contro la popolazione civile registratosi nel corso dell'anno in corso. L'incidente ha colpito un centro di assistenza umanitaria, generando un'ondata di condanne internazionali e accentuando l'attenzione sul conflitto in corso.

Dettagli Tecnici E Situazione Attuale

Il punto di distribuzione degli aiuti si trovava all'interno di un rifugio sotterraneo situato nel complesso di una scuola locale, utilizzato come hub per l'assistenza umanitaria nella città di prima linea. Le immagini fornite dall'Ufficio stampa del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina nella regione di Zaporizhzhia mostrano i soccorritori mentre trasportano i corpi delle vittime uccise dall'attacco aereo russo. La data del bombardamento è stata identificata come lunedì 2 novembre 2026, durante una fase critica dell'offensiva russa nella zona.

Also read I Democratici prendono il controllo del Congresso USA e sfidano Trump su Iran e Ucraina

Posizioni Dei Soggetti Coinvolti

Mykhailo Semikin ha condiviso i dettagli aggiornati in un post pubblicato sulla piattaforma di messaggistica Telegram, sottolineando la gravità della situazione e la perdita di numerose vite civili. Il Servizio di emergenza ucraino aveva precedentemente comunicato un bilancio di 50 vittime, indicando che le operazioni di ricerca e soccorso erano ancora in corso. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per recuperare i resti delle vittime e per verificare se ci siano sopravvissuti sepolti sotto le macerie.

Advertisement

Impatto Reale E Prossimi Passi

Le operazioni di ricerca e soccorso nel villaggio di Komyshuvakha sono giunte al quinto giorno, come confermato da Semikin. I soccorritori devono affrontare condizioni estremamente difficili e il costante pericolo di nuovi attacchi russi, che minacciano continuamente il lavoro di recupero. Nonostante le sfide logistiche e la sicurezza precaria, le squadre di emergenza non hanno interrotto i loro sforzi, cercando di portare aiuto ai sopravvissuti e di seppellire i morti con dignità. La situazione rimane critica e l'attenzione internazionale si concentra sulla protezione delle infrastrutture civili.