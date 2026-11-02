Bombardamento scuola Ucraina: 26 morti a Komyshuvakha

I bombardamenti russi uccidono 26 persone a Komyshuvakha. Zelenskiy denuncia il crimine contro il punto aiuti umanitari, mentre Washington prepara i colloqui di Abu Dhabi.

Le forze russe hanno condotto un devastante attacco aereo contro una scuola utilizzata come centro di distribuzione degli aiuti umanitari nel villaggio di Komyshuvakha, situata nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, in Ucraina. L'attacco, avvenuto il 2 novembre, ha provocato la morte di 26 civili e il ferimento di altre cinque persone ricoverate in ospedale, tra cui due soccorritori. Tra le vittime figurano due membri di una squadra di soccorso e quattro agenti di polizia, segnando un nuovo tragico capitolo in un conflitto che ormai dura da quattro anni e mezzo.

Dettagli dell'attacco terroristico e vittime

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha descritto l'operazione militare come un vile attacco terroristico, spiegando che le forze russe hanno sganciato bombe aeree in due ondate distinte. Il primo colpo ha colpito la scuola quando le persone stavano iniziando ad arrivare per il prelievo dei pacchi umanitari, mentre il secondo attacco ha preso di mira direttamente il rifugio antiaereo utilizzato dai residenti.

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Zelenskiy ha precisato che non vi erano lezioni in corso in quel momento, poiché il villaggio si trovava troppo vicino alla linea del fronte per consentire l'attività scolastica regolare. Nonostante la vicinanza con le zone di combattimento, il punto di distribuzione era un luogo sicuro e organizzato dove i residenti raccolti ogni lunedì raccoglievano gli aiuti. L'assenza di classi non ha impedito ai bombardieri russi di colpire un'infrastruttura civile vitale per la sopravvivenza locale.

Reazioni internazionali e condanne

In risposta alla strage, il presidente ucraino ha espresso forte indignazione, affermando che Mosca ha dimostrato di voler uccidere invece di costruire su una missione umanitaria precedente nella città di Oleshky, mediata dalla First Lady statunitense Melania Trump. Zelenskiy ha sottolineato che l'attacco conferma l'intenzione russa di ignorare qualsiasi tentativo di de-escalation, rifiutando le proposte ucraine di continuare i passi umanitari a seguito degli eventi recenti a Oleshky.

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Anche il Ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha risposto con decisione, citando l'attacco per esortare i paesi a boicottare la partecipazione russa nei principali eventi sportivi dopo la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di reinserire il paese nelle competizioni internazionali. Sybiha ha scritto sulla piattaforma X che la Russia merita condanna e isolamento, non un ritorno rispettoibilità internazionale, e che i crimini non possono essere separati dalla bandiera nazionale o dalle squadre.

Situazione sul campo e ricerca soccorsi

Regina Kharchenko, segretaria del Consiglio Comunale di Zaporizhzhia, ha dichiarato che 27 persone sono ancora date per disperse dopo il bombardamento della scuola. Le autorità locali stanno monitorando la situazione con grave preoccupazione, mentre i soccorritori lavorano in condizioni estremamente pericolose per cercare di localizzare e estricare le vittime sepolte sotto le macerie.

La polizia della regione di Zaporizhzhia ha confermato che gli ufficiali e le squadre di soccorso stanno cercando disperatamente di raggiungere i residenti che si ritengono ancora intrappolati sotto le rovine. L'operazione di salvataggio è resa più complessa dalla proximty alla linea del fronte e dalla potenziale attività ostile nelle vicinanze, creando un'atmosfera di ansia e disperazione tra le famiglie dei dispersi.

Prospettive diplomatiche e prossimi passi

L'attacco si verifica il giorno successivo alla scadenza di un cessate il fuoco locale di sei giorni, concordato per consentire l'ingresso degli aiuti a Oleshky nella regione di Kherson e l'evacuazione dei residenti desiderosi di lasciare l'area. Questo contesto delicato evidenzia la fragilità dei meccanismi umanitari e la difficoltà di mantenere la pace in zone così contese e strategicamente importanti.

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Intanto, negli Stati Uniti, un alto funzionario ha annunciato che Washington organizzerà un incontro tra le delegazioni ucraina e russa ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre. Gli Stati Uniti mirano a discutere misure per porre fine alla guerra, accordi di sicurezza post-bellici e la de-escalation, cercando un progresso prima dell'inverno in questo conflitto di lunga durata. Le ultime trattative di pace mediate dagli americani si erano svolte a febbraio, prima che Stati Uniti e Israele lanciassero una guerra contro l'Iran, segnando un cambio di priorità diplomatiche globale che potrebbe influire sulle negoziazioni future.