Bombasculo a Dublino: ordigno trovato dopo il vertice UE

La polizia irlandese disarma una bomba vicino al centro di Dublin dopo la cena dei leader della Comunità Politica Europea. Un incidente grave che mette alla prova la sicurezza dell'UE.

Il 13 novembre 2026, gli esperti di ordigni dell'esercito irlandese hanno neutralizzato un dispositivo esplosivo rudimentale ma funzionale. L'invenzione è avvenuta in un edificio per uffici situato nel cuore di Dublin o, in prossimità della zona dove i capi di stato e di governo avevano consumato la cena la sera precedente.

La scoperta è stata fatta nel pomeriggio del venerdì all'interno dello stabile situato a Merrion Square. La polizia irlandese, nota come Garda Siochana, ha confermato di aver ricevuto una segnalazione relativa a un oggetto sospetto. Subito dopo la valutazione iniziale, è stata chiamata la squadra di bonifica degli ordigni esplosivi (EOD) delle forze di difesa per intervenire tempestivamente.

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Dettagli Operazione EOD e Sicurezza

La squadra EOD ha dichiarato di aver reso sicuro l'ordigno, definendolo chiaramente come un dispositivo rudimentale ma comunque utilizzabile. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura esatta delle componenti esplosive o sul metodo utilizzato per il suo disinnescamento. La dichiarazione ufficiale della polizia ha messo in evidenza la competenza del team nel gestire situazioni di alto rischio senza causare danni collaterali.

Attualmente è aperta un'indagine approfondita per determinare le dinamiche dell'accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire quando l'ordigno sia stato effettivamente piazzato nell'edificio. Al momento, non ci sono informazioni sulla modalità di accesso al sito o sull'identità delle persone che potrebbero aver commesso l'atto di sabotaggio.

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Presenza Leader e Timeline Vertice

La sera del giovedì 12 novembre 2026, i leader della Comunità Politica Europea si erano riuniti per una cena ufficiale. L'evento aveva luogo in un locale situato sull'altro lato della piazza, vicino alla National Gallery of Ireland. Tra i partecipanti c'erano il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Andy Burnham.

Anche il primo ministro canadese Mark Carney, presente come ospite speciale, ha preso parte alla cena. La presenza di queste figure di alto livello ha reso l'evento particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza. La polizia irlandese ha descritto l'operazione complessiva come la più grande mai realizzata nella storia del paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy era presente al vertice ma non ha partecipato alla cena. Il suo impegno era dedicato a un incontro separato con gli inviati presidenziali statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff. L'incontro si è svolto nella periferia di Dublino, lontano dalla zona centrale dove si sono svolti gli altri eventi ufficiali.

Impatto e Prossimi Passi Investigativi

La scoperta dell'ordigno ha avuto un impatto significativo sulla percezione della sicurezza durante il vertice. Le strade nelle vicinanze di Merrion Square erano state chiuse per garantire il cordone di sicurezza attorno al venue della cena. Nonostante la distanza di 1,5 chilometri, l'evento informale dell'Unione europea previsto per il venerdì è proseguito senza intoppi.

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Le autorità irlandesi stanno ora concentrandosi sulle indagini per identificare i responsabili. La tempestività dell'intervento della squadra EOD ha evitato potenziali conseguenze gravi per i civili e i politici presenti nell'area. La comunità internazionale segue con attenzione lo sviluppo degli eventi a Dublino.

Questo incidente sottolinea l'importanza cruciale delle misure di sicurezza nei momenti di alta concentrazione diplomatica. La collaborazione tra le forze di polizia e militari si è rivelata fondamentale per neutralizzare la minaccia. I dettagli finali dell'indagine potrebbero emergere nei prossimi giorni.