Bon Ton sotto la Neve: Il Galateo Urbano e le Sfide della Milano Innevata

Un'analisi sull'applicazione del bon ton e delle buone maniere nella Milano contemporanea, travolta dall'emergenza neve, con un focus sul libro di Lina Sotis e le sfide comportamentali affrontate dai cittadini.

Nel 1982, Lina Sotis pubblicò un libro destinato a fare epoca. L'opera, intitolata Bon Ton , segnò un punto di svolta, introducendo un'espressione che da quel momento entrò nel linguaggio comune, diventando sinonimo di buone maniere e raffinatezza.

La giornalista, con la sua penna acuta e la sua capacità di osservazione, offrì una dettagliata fotografia della “Milano da bere”, una città in rapida trasformazione, in cui i nuovi ricchi e le nuove tendenze si mescolavano con le tradizioni del passato. La Sotis, attraverso il suo libro, offrì una guida pratica, un manuale di comportamento per orientarsi in questo nuovo contesto sociale, definendo i codici di comportamento e le regole non scritte che avrebbero caratterizzato la vita mondana e culturale della città. \Se l'Italia si trova ad affrontare una prolungata emergenza nevosa, è impensabile che Giuseppe Zamberletti, all'epoca ministro della Protezione civile, non consideri essenziale per i cittadini, oltre ai generi di prima necessità, anche un galateo specifico per l'attraversamento pedonale delle città colpite dalla “nube bianca”, trasformate in paludi metropolitane. A Milano, sin dai primi giorni di questa insolita situazione, caratterizzata da una “moquette ecologica” inedita, non si sono verificati solo incidenti stradali e tamponamenti, ma anche scontri, spesso violenti, risolti a colpi di ombrello, ora replicati nel fango che ha preso il posto della neve. Nelle strette corsie percorribili delle grandi arterie cittadine, infatti, nessuno sembra disposto a cedere il passo, data l'assenza di regole precise in merito. Signori compassati, impeccabili nei salotti, si scontrano senza remore con bambini, donne e anziani, seguendo un'unica legge: quella della falcata più decisa e dell'ombrello più grande. Un aneddoto riporta che a Milano, un avvocato quarantenne avrebbe ceduto il passo a una signora in difficoltà, un gesto che potrebbe meritare l'Ambrogino d'oro, considerando anche che non si sono verificate tentate seduzioni, dato che le donne sembrano tutte avvolte in abiti pesanti, simili a pneumatici Pirelli, in piumini, pellicciotti e berrettoni.\Non solo gli uomini, ma anche gli animali sembrano trasgredire le regole del vivere civile. Sempre a Milano, in piazza Scala, un cane ha assalito una donna, scambiando i suoi stivali pelosi per un simile a quattro zampe. In sintesi, è imperativo rispettare le regole del bon ton tradizionale e del codice della strada: cedere il passo, rispettare la destra, il sesso debole e i bambini. Nonostante le critiche ai giovani, talvolta travolti dagli eccessi, proprio i giovanissimi hanno formato le truppe degli “angeli della neve”, ispirandosi agli “angeli del fango” che si distinsero durante l'alluvione di Firenze. La buona educazione invita anche a tollerare ritardi e assenze, considerando che i ritardatari sono spesso gli stessi e, in un'epoca di ritrovata meritocrazia, questo potrebbe essere un'occasione per dimostrare la propria affidabilità. “Bon ton” significa comportarsi con leggerezza e naturalezza in ogni situazione. Quindi, in tempo di neve, ricordiamoci che tutto continua, con qualche difficoltà pratica in più. Evitiamo luoghi comuni, non vestiamoci come se stessimo per scalare il K2, non aumentiamo i prezzi delle catene da neve in modo ingiustificato (quelle comprate dal meccanico costano più di quelle di Bulgari), e non accumuliamo provviste come se fossimo in stato d'assedio. Nata a Roma il 27 aprile 1944, Lina Sotis, dopo il liceo, a diciott'anni, sposò Gian Marco Moratti e si trasferì a Milano. Intraprese la carriera giornalistica collaborando con Vogue, Amica e Gioia. Nel 1975 fu assunta al Corriere d'Informazione e il 1° ottobre 1978 passò al Corriere della Sera, prima donna ad entrare nella redazione Cronache. Diventò una figura di spicco del giornalismo italiano, scrivendo di costume e società, e continua a collaborare con il giornale ancora oggi. Dal 1993 è sposata con l'urbanista Marco Romano (1934-2025)





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