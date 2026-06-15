Bonaccini: l'antifascismo non basta, serve alternativa concreta alla destra

Il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, in un'intervista analizza la situazione politica italiana, sottolineando i rischi economici e la necessità di costruire un'alternativa credibile al governo Meloni, evitando di fare affidamento solo sull'antifascismo. Bonaccini parla anche del ruolo delle primarie e dell'importanza di aggregare le forze civiche e del centro. Infine, riflessioni storiche sull'alleanza tra ebrei e sinistra.

Sono profondamente antifascista, è la storia della mia famiglia e della mia terra. Ricordo però che con l'antifascismo non abbiamo sconfitto Giorgia Meloni , né basterà a sconfiggere Vannacci .

Così in un'intervista il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini. Il Paese è alle soglie della recessione, le bollette energetiche e il caro carburante erodono il potere d'acquisto delle famiglie e colpiscono le imprese: l'estrema destra si nutre di questo malessere e lo trasforma in rancore militante. Il nostro compito - spiega - è offrire risposte concrete, non fare liste di proscrizione.

Per Bonaccini il rischio di sottovalutare la destra va evitato come la peste: non vinceremo solo per il fallimento del governo Meloni. In questo considero Vannacci davvero un campanello per tutti. Quanto alle primarie, sono uno dei possibili strumenti per scegliere la leadership qualche mese prima del voto.

Ma alle elezioni manca un anno, forse meno: non vivo con l'ossessione della premiership e delle primarie, ma - sottolinea il presidente Pd - il tempo per unire la coalizione e aprire il cantiere dell'alternativa è adesso, subito. Mentre sul fermento al centro, Bonaccini ricorda che c'era da quando lui era ragazzo: Io guardo con favore alla mobilitazione e all'auspicabile aggregazione delle forze civiche, moderate o radicali che siano.

La somma dei partiti non basta - osserva - dobbiamo coinvolgere tutto quello che si muove nella società in termini di competenze ed esperienze. L'alleanza fra ebrei e sinistra ha crepe antiche e profonde Il caso di Leo Frank, ebreo linciato nel 1915, torna al centro delle riflessioni dopo il 7 Ottobre. Come allora la sinistra fu decisiva contro il padrone ebreo del nord, e in alleanza con la destra.

Oggi è ancora più chiaro che l'alleanza se c'è è contingente e quindi revocabile





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