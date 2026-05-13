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Bonifica della discarica abusiva di via Donegani a Lunghezza: la Terra dei Fuochi di Roma est quasi un ricordo

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Bonifica della discarica abusiva di via Donegani a Lunghezza: la Terra dei Fuochi di Roma est quasi un ricordo
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📆5/13/2026 11:50 AM
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La discarica abusiva di via Donegani fu scoperta nel 1994 durante i lavori della linea ferroviaria Roma-Napoli, quando vennero trovati bidoni di rifiuti interrati. Nel 2015 l’area passò al Comune di Roma, ma rimase contaminata fino al 2020, quando la Regione Lazio commissariò Roma Capitale e avviò le procedure di bonifica. Con la procedura avviata a dicembre 2024 sarà completata la chiusura della discarica. Il municipio VI prevede poi di riqualificare l’area con un teatro, un centro anziani, spazi verdi e una palestra.

Erano stati ritrovati barili con rifiuti tossici. La Terra dei Fuochi di Roma est è quasi un ricordo. Si stanno infatti completando le operazioni di bonifica della discarica abusiva di via Donegani, a Lunghezza .

Gli interventi, cominciati nel 1994 durante i lavori della linea ferroviaria Roma-Napoli, quando vennero trovati bidoni di rifiuti interrati. Nel 2015 l’area passò al Comune di Roma, ma rimase contaminata fino al 2020, quando la Regione Lazio commissariò Roma Capitale e avviò le procedure di bonifica. Con la procedura avviata a dicembre 2024 sarà completata la chiusura della discarica. Il municipio VI prevede poi di riqualificare l’area con un teatro, un centro anziani, spazi verdi e una palestra.

Oggi, mercoledì 13 maggio, l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, insieme ai tecnici regionali e al presidente del municipio VI, Nicola Franco, hanno effettuato un sopralluogo nel sito della discarica per verificare l’avanzamento dei lavori realizzati con un investimento regionale di 1,2 milioni di euro. I lavori in corso prevedono il ripristino degli elementi ammalorati del pacchetto di fondo e di sponda, le eventuali demolizioni funzionali alla sicurezza e alla sistemazione dell’area e la ridistribuzione del materiale inertizzato.

Inoltre, si sta procedendo con la realizzazione del pacchetto impermeabile superiore, la sistemazione superficiale e opere di drenaggio e il completamento delle opere di gestione dell’eluato e sistemazioni finali. Questi interventi sono affiancati dal monitoraggio ambientale che riguarda, tra l’altro, acque sotterranee, acque superficiali, percolato, qualità dell’aria, dati meteoclimatici e controllo topografico degli assestamenti.

La sinergia proficua fra Regione e Municipio VI ha consentito di porre fine a quella che è una delle pagine più buie in materia di discariche abusive, non a caso definita la terra dei fuochi a Roma. È nostro obiettivo restituire ai cittadini un’area che per anni ha contribuito all’inquinamento e al complessivo degrado di quel pezzo di territorio che invece ora, attraverso la bonifica della Regione Lazio e i progetti del Municipio, verrà progressivamente messa a disposizione della comunità.

Una giornata attesa da 32 anni, finalmente oggi, quello che per decenni è stato un simbolo di abbandono e di morte, risorge grazie alla sinergia Regione-municipio Roma VI delle Torri e soprattutto grazie al contributo dell’assessore Fabrizio Ghera. Finiti i lavori della Regione partirà il cantiere del municipio per la realizzazione in quei terreni del teatro da 600 posti, la palestra e il centro anziani.

Ai cittadini di Lunghezza e Castelverde verrà ridata una parte che nel passato è stata tolt

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