Bonnie Tyler, la popstar gallese in gravi condizioni

La notizia del risveglio di Bonnie Tyler ha riacceso le speranze del pubblico internazionale, ma il quadro clinico generale resta molto delicato.
La popstar gallese Bonnie Tyler è stata ricoverata in ospedale in Portogallo , dove è stata sottoposta a sedazione per favorire il decorso post-operatorio. La notizia del suo risveglio ha riacceso le speranze del pubblico internazionale, ma il quadro clinico generale resta molto delicato.
I medici si dichiarano fiduciosi sul recupero totale, ma precisano che il percorso di guarigione richiederà parecchio tempo. La famiglia della cantante ha voluto ringraziare i fan per l'ondata di vicinanza preziosa in queste ore di forte apprensione. La popstar è stata ricoverata nel luogo che ha eletto a suo rifugio privato, una casa in Portogallo che possiede da molti anni.
L'apprensione per la sua salute è particolarmente sentita in Italia, un Paese da sempre legatissimo alla voce graffiante dell'artista gallese. Bonnie Tyler avrebbe dovuto esibirsi in Germania, Austria e in diversi festival nel Regno Unito, ma i concerti sono stati cancellati per permettere all'interprete di affrontare la sua battaglia medica più complessa nel reparto di rianimazione
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