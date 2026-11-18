Il governo siciliano propone 30mila euro ai neolaureati con 110 e lode per restare nell'isola. Analisi dei costi, dei requisiti e delle critiche di opposizione e sindacati alla manovra di stabilità.

La Regione Siciliana ha depositato il disegno di legge di Stabilità per il triennio 2027-2029, introducendo un contributo economico destinato a contrastare il fenomeno dell'espansione dei cervelli. L'iniziativa, battezzata " Giovani Talenti Sicilia", prevede l'erogazione di un bonus annuale da diecimila euro per i primi tre anni successivi al conseguimento della laurea. Tale incentivo è riservato esclusivamente ai laureati più meritevoli delle università siciliane che si impegnano a mantenere la residenza in territorio regionale.

Dettagli dell'incentivo economico

Il requisito principale per accedere al beneficio è il conseguimento della laurea con il massimo dei voti e lode, ovvero 110 e lode. Per ricevere integralmente le tre rate, complessivamente pari a trenta mila euro, è obbligatorio mantenere la residenza anagrafica in Sicilia per l'intero periodo di erogazione dei sussidi. La Regione ha stanziato dieci milioni di euro all'anno per finanziare questa specifica misura durante il triennio 2027-2029. L'assegno è stato approvato dalla giunta presieduta da Renato Schifani il 10 novembre ed è stato successivamente trasmesso all'Assemblea Regionale Siciliana per l'esame parlamentare.

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Posizione della maggioranza regionale

L'assessore regionale all'Economia, Alessandro Dagnino, ha dichiarato a Skytg24 che l'obiettivo è rendere concreto il diritto di restare in Sicilia. La giunta sostiene che l'intervento debba agire congiuntamente sul merito accademico, sulla qualità del lavoro offerto e sulla produttività delle imprese. Renato Schifani ha attribuito alla recente operazione di risanamento dei conti regionali la capacità finanziaria necessaria per sostenere questi nuovi investimenti. La manovra complessiva ammonta a 1,7 miliardi di euro e integra l'incentivo ai giovani con altri strumenti a sostegno delle famiglie e del tessuto produttivo locale.

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Critiche dell'opposizione e sindacati

La proposta ha ricevuto aspre critiche da diverse parti. Il Partito Democratico siciliano e la rete Patto per Restare contestano la misura. Dario Safina, deputato regionale, e Marco Greco, segretario dei Giovani Democratici siciliani, sostengono che per frenare le partenze siano necessari posti di lavoro reali e opportunità per chi vuole avviare attività imprenditoriali. Claudia Fauzia, rappresentante di Patto per Restare, critica il focus esclusivo sul voto di laurea e l'assenza di un limite di reddito, temendo che il bonus favorisca chi ha studiato senza necessità di lavorare.

Impatto sulla contrattazione aziendale

Anche la Cgil Sicilia amplifica le critiche verso il resto del provvedimento. Il segretario Alfio Mannino ha giudicato insufficienti le risorse dedicate alle borse di studio. Inoltre, ha espresso dubbi sull'efficacia degli incentivi ai premi di produttività per le imprese. La confederazione sindacale sottolinea la scarsa diffusione della contrattazione aziendale nelle piccole imprese siciliane come fattore che potrebbe limitare l'impatto positivo della misura. Le modalità precise per presentare domanda saranno chiarite esclusivamente dopo il via libera definitivo della Regione. L'iter legislativo dovrebbe concludersi entro Natale.