Bonus Affitto Genitori: 7.402 domande ammesse dal Ministero Infrastrutture

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti annuncia che 7.402 domande per il bonus affitto a genitori separati sono risultate ammissibili. Erogazione prevista entro dicembre per un massimo di 6.000 euro annui.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso il primo bilancio ufficiale relativo all'iniziativa dedicata al sostegno abitativo per i nuclei familiari in condizione di separazione. I dati raccolti indicano che su un totale di 15.545 domande presentate entro il termine ultimo del 28 ottobre, circa la metà, ovvero 7.402 richieste, sono state riconosciute come pienamente ammissibili al beneficio economico previsto dalla normativa vigente.

Dettaglio e Criteri del Contributo Economico

Il meccanismo di sostegno prevede la copertura del 50% dell'importo del canone di locazione, con un tetto massimo che non supera i 500 euro mensili e un limite annuo di 6.000 euro. La somma viene distribuita ai beneficiari in un'unica soluzione, semplificando le modalità di accesso al fondo. Questo approccio mira a garantire una liquidità immediata utile a fronteggiare le spese urgenti legate al rientro in una nuova abitazione autonoma.

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La scelta di strutturare la misura ha consentito di intercettare una fetta di popolazione più ampia rispetto alle tradizionali forme di assistenza sociale. Il requisito reddituale necessario per accedere al bonus fa riferimento esclusivamente al reddito Irpef, fissato al massimo a 35mila euro, e non all'Indicatore della Situazione Economica Equivalent (Isee). Tale distinzione ha permesso di includere quella che viene definita la fascia grigia, composta da lavoratori con redditi superiori alle soglie Isee ma comunque soggetti a difficoltà economiche dopo il momento del distacco coniugale.

Profilo Demografico dei Beneficiari Ammessi

La composizione sociologica degli ammessi rivela un profilo preciso del destinatario medio del beneficio. L'88% dei richiedenti risultati idonei è costituito da cittadini italiani, mentre il restante 12% comprende cittadini stranieri. Tra questi ultimi, il 3,5% proviene da Paesi appartenenti all'Unione Europea e l'8,5% da Stati extra UE. Questa distribuzione mostra come il sostegno possa avere un impatto significativo anche su nuclei familiari non italiani in difficoltà.

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Sul piano del reddito, il 60,3% degli ammessi percepisce una rendita annuale fino a 25mila euro. Dal punto di vista demografico, la graduatoria presenta una leggera prevalenza maschile, con il 56,9% di uomini contro il 43,1% di donne. La fascia d'età più rappresentata è quella compresa tra i 45 e i 54 anni, indicando che la misura sta colpendo un segmento della popolazione nel pieno della vita lavorativa e familiare.

Un aspetto rilevante riguarda la composizione dei nuclei familiari beneficiari. Quasi un beneficiario su due ha almeno due figli, confermando come l'iniziativa sia progettata specificamente per alleggerire i carichi economici dei genitori che devono garantire stabilità abitativa ai propri figli in un momento di transizione critica.

Iter Procedurale e Dichiarazioni Istituzionali

La fase operativa attuale prevede la registrazione definitiva della graduatoria presso gli organi di controllo competenti. Una volta completato questo passaggio burocratico necessario per la validazione finale, i nomi dei beneficiari saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La pubblicazione della lista ufficiale segnerà l'inizio immediato delle procedure per il saldo e l'effettivo storno dei fondi alle banche dei singoli beneficiari.

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato la forte risposta alla misura sottolineandone l'importanza sociale. La reazione positiva dei cittadini conferma, secondo le dichiarazioni istituzionali, la necessità di aver dato attenzione a una forma di disagio abitativo che spesso è rimasta ai margini delle politiche di sostegno tradizionali. Il ministro ha aggiunto che migliaia di madri e padri riceveranno il contributo entro dicembre, potendo contare su un supporto concreto alle spese per la casa già prima della fine dell'anno corrente.