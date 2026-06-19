Bonus centri estivi Inps 2024: guida completa all'assegnazione e alla domanda

L'Inps conferma per il 2024 il bonus centri estivi, un contributo economico fino a 400 euro per famiglia per le attività estive dei bambini. Scope, requisiti, procedure e scadenze per richiedere l'ausilio riservato ai figli dei dipendenti pubblici.

Un sostegno concreto per le famiglie italiane arriva anche quest'anno dall' Inps con il bonus centri estivi , una misura pensata per alleviare il peso economico delle attività ludiche e ricreative dei bambini durante le vacanze scolastiche.

L'iniziativa, confermata per il 2024, prevede contributi che possono raggiungere i 400 euro a famiglia per ogni figlio, coprendo fino a quattro settimane di soggiorni diurni svolti in strutture autorizzate in Italia. L'obiettivo è garantire momenti di svago all'aria aperta ai più piccoli, supportando i genitori nella conciliazione tra impegni lavorativi e vita familiare, specialmente in un periodo in cui il supporto dei nonni può non essere sufficiente o costante.

Il bonus si configura come un rimborso spese, totale o parziale, destinato a coprire vitto, merende, quote assicurative, attività sportive e gite organizzate dalle strutture, ma esclude espressamente i centri che prevedono pernottamento. L'importo massimo erogabile è calcolato su una settimana tipo di cinque giorni lavorativi, e la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale Inps, utilizzando SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

La procedura guidata prevede la selezione della voce 'Centri Estivi' nell'area tematica dedicata, e solo l'acquisizione di un numero di protocollo conferma l'invio corretto, evitando il rischio che la pratica rimanga in bozza. La graduatoria di assegnazione, che si basa su criteri preferenziali, riserva 500 posti ai bambini orfani o con disabilità, quindi procede in ordine crescente di Isee e, a parità di reddito, dà priorità ai più piccoli.

I contributi disponibili sono tremila, e le domande chiudono il 25 giugno. La prima tranche di pagamento è prevista a luglio per i vincitori della prima graduatoria, mentre per coloro che subentreranno negli scorrimenti autunnali il rimborso arriverà entro febbraio dell'anno successivo. Va sottolineato che la misura è riservata ai figli o agli orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione, e i bambini devono avere un'età compresa entro i limiti stabiliti, con il requisito anagrafico calcolato al 30 giugno.

Le strutture ammesse devono rispettare standard di sicurezza e accessibilità, assicurando spazi privi di barriere architettoniche. La complessità burocratica richiede attenzione alle tempistiche e alla completezza della documentazione, poiché eventuali errori o mancati invii costringerebbero a ripetere l'intera procedura. Questo bonus, sebbene non universale, rappresenta un aiuto significativo per fronteggiare le spese estive, troppo spesso un onere insostenibile per i bilanci familiari, e si inserisce in un più ampio quadro di politiche di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro





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