Bonus condizionatori 2026: agevolazioni per climatizzatori efficienti e pompe di calore

Il governo italiano conferma gli incentivi per l'acquisto di condizionatori a basso consumo fino al 2026. Scopri le condizioni per ottenere le detrazioni fiscali, i requisiti di efficienza energetica e le esclusioni. Inoltre, aggiornamenti sugli Ecobonus per veicoli elettrici.

Il ventilatore non basta più e sempre più italiani scelgono il condizionatore per affrontare estati che sembrano diventare ogni anno più lunghe e calde. A sostenere questa tendenza c'è anche il bonus condizionatori , confermato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'acquisto di climatizzatori a basso consumo energetico, deumidificatori e sistemi con pompa di calore .

Ma attenzione: il cosiddetto 'bonus condizionatori' non è una misura autonoma. Si tratta di una definizione utilizzata per indicare agevolazioni che, a seconda dei casi, rientrano nell'Ecobonus, nel bonus ristrutturazione o nel bonus mobili. Anche nel 2026 resta possibile ottenere una detrazione fiscale per l'acquisto e l'installazione di impianti di climatizzazione efficienti dal punto di vista energetico.

L'agevolazione, però, può essere applicata solo in specifiche situazioni, in particolare quando si sostituiscono impianti esistenti con sistemi a pompa di calore o comunque caratterizzati da elevata efficienza energetica. La disciplina resta collegata alle norme già previste dal decreto legge 63/2013, dal Tuir e dalle successive proroghe introdotte dalle leggi di bilancio.

Restano esclusi dall'agevolazione gli impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili e le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate solo da combustibili fossili. Parallelamente, per quanto riguarda la mobilità sostenibile, proseguono gli incentivi per moto e bici elettriche, con uno sconto fino al 40% grazie all'Ecobonus, e mercoledì 19 ottobre riapre la piattaforma per gli incentivi





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