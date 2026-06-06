Bonus decoder fino a settanta euro: requisiti, modalità di richiesta e lista dei dispositivi compatibili

Il governo destina ventotto milioni di euro a un nuovo incentivo per decoder digitali e satellitari, con voucher fino a settanta euro per i dispositivi più recenti. Scopri come richiederlo, i requisiti tecnici e le scadenze.

Il governo ha annunciato un nuovo incentivo destinato a favorire la transizione dei televisori verso i più recenti standard di trasmissione digitale. Il cosiddetto bonus decoder , dotato di un voucher alfanumerico, può coprire fino a settanta euro per l'acquisto di decodificatori satellitari e fino a trenta euro per quelli del digitale terrestre, ma in nessun caso supera il settanta percento del prezzo di listino del dispositivo.

Nel complesso, la misura prevede la destinazione di ventotto virgola otto milioni di euro, che saranno erogati fino al completo esaurimento delle risorse disponibili. La procedura di richiesta avverrà attraverso il portale Pari di PagoPa, accessibile tramite l'app IO, lo SPID o la carta d'identità elettronica, e potrà essere presentata un'unica volta per nucleo familiare. Dopo l'inoltro della domanda, il soggetto beneficiario riceverà il codice voucher, da utilizzare per l'acquisto entro il periodo di validità indicato.

Il venditore, una volta verificata la conformità del prodotto, provvederà a presentare il rimborso ad Invitalia, che emetterà il bonifico a copertura del bonus. Per accedere all'incentivo è necessario soddisfare specifici requisiti tecnici legati al tipo di ricezione televisiva desiderata. I decoder per il digitale terrestre devono infatti supportare lo standard DVB‑T2 e la codifica video HEVC Main 10, mentre quelli destinati alla ricezione satellitare richiedono il supporto allo standard DVB‑S2 e alla codifica HEVC a 10 bit.

Inoltre, la misura è riservata ai televisori acquistati dopo il ventiduesimo dicembre duemiladiciotto; i dispositivi più vecchi, infatti, non sono compatibili con le nuove specifiche di trasmissione e non potranno beneficiare dell'aiuto. Gli utenti dovranno dimostrare la data di acquisto e la conformità tecnica del decoder al fine di evitare richieste di rimborso non valide.

La normativa, presentata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il diciannove maggio, è volta a sostenere il processo di adeguamento tecnologico dei sistemi domestici, garantendo che i cittadini possano continuare a fruire dei canali televisivi senza interruzioni. Il provvedimento stabilisce che la priorità di assegnazione del voucher spetterà a chi presenterà la domanda per primo, poiché il fondo è limitato e si esaurirà in base all'ordine di ricezione delle richieste.

Il Ministero ha precisato che la lista ufficiale dei dispositivi ammessi sarà pubblicata sul sito del MIMIT, dove sarà possibile verificare la compatibilità dei prodotti prima dell'acquisto. Si invita pertanto la popolazione interessata a consultare tempestivamente la piattaforma online per non perdere l'opportunità di usufruire del bonus prima che le risorse vengano esaurite





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Bonus Decoder Voucher Televisivo DVB‑T2 HEVC Main 10 Invitalia

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