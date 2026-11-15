Bonus Elettrodomestici 2027: 50 Milioni di Euro per Sconti e Ristrutturazioni

Il disegno di legge stanzia 50 milioni per il bonus 2027. Scopri come funzionano gli sconti fino al 30% e le nuove regole per i grandi elettrodomestici.

Il Parlamento italiano sta esaminando una proposta normativa cruciale che potrebbe ridurre significativamente i costi per le famiglie italiane che intendono sostituire i propri dispositivi elettronici domestici. Il disegno di legge di bilancio contiene una clausola specifica, identificata come articolo 4, che riserva 50 milioni di euro per rifinanziare il fondo destinato ai bonus elettrodomestici per l'anno 2027. Questa misura mira a incentivare l'acquisto di apparecchiature ad alta efficienza energetica, garantendo al contempo un corretto riciclo dei vecchi modelli sostituiti.

Come Funziona il Nuovo Incentivo Economico

Il meccanismo previsto assegna la somma di 50 milioni di euro direttamente al fondo già attivo per l'edizione 2025, creando un precedente chiaro per la gestione delle risorse disponibili. Il compito di definire i criteri dettagliati, le modalità operative e i termini temporali per l'erogazione dei contributi spetta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che agirà in concerto con il Ministero dell'Economia. Se il testo verrà approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati, l'adozione del decreto attuativo sarà vincolata a un termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, ipotizzata per il primo gennaio 2027.

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Questa scadenza temporale implica che il decreto finale dovrebbe essere pubblicato entro i primi giorni di marzo 2027. Il calendario esatto per l'apertura delle domande e la fase operativa verrà stabilito esclusivamente durante la fase di attuazione del provvedimento. L'obiettivo è garantire che i contributi siano disponibili tempestivamente per permettere ai cittadini di effettuare acquisti pianificati o necessari durante l'anno solare, senza rischiare la mancanza di fondi a causa di ritardi amministrativi.

Regole 2025 e Soglie Isee per lo Sconto

L'esperienza dell'anno precedente offre un modello concreto su come potrebbero strutturarsi gli sconti per il nuovo ciclo. Nel 2025, il requisito fondamentale era la maggiore età e la residenza in Italia per poter presentare domanda, con un limite di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica. Il voucher copriva il trenta per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimale di 100 euro per la generalità dei richiedenti. Questa soglia saliva a 200 euro per i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 25mila euro.

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Per comprendere l'impatto reale, si può analizzare un esempio numerico preciso. Nel caso di acquisto di una lavatrice dal prezzo di 600 euro, il trenta per cento corrisponde a 180 euro. Una famiglia con ISEE sotto la soglia di 25mila euro avrebbe ottenuto lo sconto intero di 180 euro, pagando il dispositivo 420 euro. Al contrario, una famiglia al di sopra della soglia avrebbe visto il contributo fermarsi al massimale ordinario di 100 euro, con un prezzo finale di 500 euro. I dettagli percentuali e i massimali per il 2027 dovranno essere confermati dal decreto finale.

Gestione Domande e Prodotti Ammessi

La procedura di richiesta si avvale della piattaforma digitale nazionale, utilizzabile tramite l'app IO o il sito web dedicato del governo. Gli esercenti partecipanti applicano lo sconto direttamente allo scontrino, semplificando l'accesso al beneficio per l'utente finale. Nel 2025, il Ministero ha registrato oltre un milione di domande, dimostrando un forte interesse del mercato. La gestione delle richieste avveniva in ordine cronologico, con la possibilità di sbloccare risorse aggiuntive nel caso in cui buoni assegnati rimanessero inutilizzati e dovessero essere riassegnati.

La lista dei prodotti ammessi include categorie essenziali come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e piani cottura. Ognuno di questi dispositivi deve rispettare requisiti energetici specifici, che variano in base alla categoria merceologica. Una condizione rigorosa impone che il nuovo apparecchio sia stato prodotto in uno stabilimento situato all'interno dell'Unione Europea. Il venditore è tenuto a ritirare il vecchio apparecchio, della stessa tipologia e con classe energetica inferiore, avviandolo direttamente al corretto processo di smaltimento riciclaggio.

Impatto sul Bonus Mobili e Ristrutturazioni

Oltre agli sconti diretti per l'acquisto, la manovra interviene anche sulla disciplina del bonus mobili legato alle ristrutturazioni edilizie. Per l'anno 2027 è prevista una detrazione Irpef del cinquanta per cento su una spesa massima di 5mila euro. Questo meccanismo garantisce un beneficio fiscale totale fino a 2.500 euro, erogato in dieci quote annuali di eguale importo. La normativa cita esplicitamente l'acquisto di mobili destinati a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.

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Se la formulazione attuale resterà invariata, i grandi elettrodomestici verranno esclusi dal perimetro della detrazione fiscale per gli acquisti effettuati nel 2027. Questa distinzione normativa rende ancora più rilevante e strategica la gestione del nuovo voucher dedicato agli elettrodomestici. Per i cittadini che devono sostituire frigoriferi o lavastoviglie, le condizioni specifiche di questo bonus diventeranno quindi l'unico strumento disponibile per ridurre i costi, evidenziando l'importanza di attendere il decreto attuativo per ottimizzare le decisioni di spesa domestica.