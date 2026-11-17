Il governo introduce il bonus età per forze dell'ordine e militari per sanare lo squilibrio contributivo. Dettagli sui coefficienti e revisione pensioni.

Il governo italiano sta definendo i dettagli operativi del cosiddetto " bonus età", una misura previdenziale dedicata specificamente al personale delle forze dell'ordine, dei militari e dei vigili del fuoco. L'iniziativa, promossa dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo, mira a correggere un evidente squilibrio strutturale nel sistema contributivo che penalizza gli iscritti alle categorie di sicurezza rispetto ai civili.

Come funziona il bonus età per le forze di polizia

I lavoratori del comparto sicurezza sono autorizzati a lasciare il servizio attivo all'età di 60 anni, un anno prima rispetto all'età di pensionamento standard per i cittadini e altri dipendenti pubblici. Il meccanismo attuale calcola la pensione moltiplicando i contributi accumulati per un coefficiente di trasformazione, il quale cresce progressivamente con l'età di uscita dal lavoro. Poiché i poliziotti e i militari accedono alla pensione anticipata, ricevono coefficienti più bassi e, di conseguenza, assegni mensili meno sostanziosi. Per compensare questo svantaggio, il governo proporrà una maggiorazione "fittizia" dei coefficienti di trasformazione applicata ai pensionamenti che avranno luogo a partire dal primo gennaio prossimo.

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La tabella di marcia degli aumenti dei coefficienti

Le modifiche al sistema di calcolo saranno implementate in modo graduale nel corso dei prossimi anni. Nella pratica, si registrerà un aumento dei coefficienti di due anni nel 2027 e nel 2028. Successivamente, dal 2029 al 2031, il margine di miglioramento salirà a tre anni, mentre a decorrere dal 2032 la maggiorazione potrebbe arrivare fino a quattro anni di incremento del coefficiente. Questa misura rimane facoltativa, e coloro che desidereranno potranno continuare a lavorare oltre i 60 anni, collocandosi successivamente in ausiliaria se lo vorranno.

Le trattative nella Legge di Bilancio e le proposte di emendamenti

Il ministro per la Pubblica Amministrazione ha incontrato il vice premier Matteo Salvini e il ministro Antonio Tajani per fare il punto sulla Legge di Bilancio, anticipando successivamente uno scambio con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti prima della chiusura degli emendamenti. A Montecitorio, in commissione Bilancio, sono stati depositati 6.600 emendamenti, di cui 2.000 provenienti dalla maggioranza. Nello specifico, 307 sono di Fratelli d'Italia, circa 800 di Forza Italia, 12 di Noi Moderati e quasi 900 della Lega, un numero mai registrato durante questa legislatura. Il faldone contiene anche una revisione della stretta sull'adeguamento delle pensioni all'inflazione, con proposte di centristi di Noi Moderati per alzare l'asticella fino a cinque volte, o addirittura a sei volte.

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Le critiche interne e le misure edilizie di Forza Italia

Non tutti i deputati della maggioranza concordano sull'opportunità di intervenire subito sulla revisione, evidenziando la necessità di verificare le risorse disponibili. Secondo alcuni calcoli, l'effetto congiunto della revisione dell'Irpef dovrebbe già preservare gli assegni, facendo attendere gli accrediti di gennaio per risolvere la questione. Sempre da Noi Moderati si chiede di far rientrare nel Fondo per i nuovi nati anche la classe del 2023. Forza Italia punta invece sulla casa, proponendo la riapertura del terzo condono edilizio del 2003, con attenzione alla Campania, e sanatorie per il 1994 e il 1985. Il partito azzurro propone inoltre un credito d'imposta per l'accessibilità delle abitazioni per anziani e disabili, permettendo scostamenti fino al 5% rispetto al titolo abilitativo senza che siano considerati violazione.

Altri emendamenti e temi sociali in discussione

Oltre alle misure previdenziali e edilizie, Forza Italia richiede l'istituzione di un fondo da 2 milioni di euro per risarcire le vittime di errori giudiziari. La discussione si amplia ad altri temi di attualità come la carenza di operatori nelle case di riposo per anziani e le dinamiche legate ai reati di omicidio, con recenti dichiarazioni sui genitori delle vittime del delitto di Asiago. Inoltre, si parla del calo dei fondi raccolti dalle monetine a Fontana di Trevi con l'uso del Pos, e della carriera di Matteo Bruschi, 15 anni, che dopo un'esperienza in Australia ha scelto di trasferirsi ad Asiago. Queste proposte riflettono la complessità e l'ampiezza delle modifiche al faldone Bilancio in esame in queste settimane.