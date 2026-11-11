Bonus figli 2027: esclusi 50% madri e taglio 150 euro per famiglie numerose

Dal 2027 il bonus figli si limita a due o più figli con reddito massimo 40mila euro. Le famiglie con tre figli perdono 150 euro mensili e la metà delle madri è esclusa.

La riforma del bonus figli prevista per il prossimo anno introdurrà limiti rigidi che escluderanno la metà delle lavoratrici madri e ridurranno significativamente l'importo per le famiglie con tre figli. A partire da gennaio 2027, l'attuale sostegno annuale da tremila euro senza tetti di reddito verrà sostituito da un nuovo meccanismo destinato esclusivamente a chi possiede almeno due figli e non supera la soglia dei quarantamila euro di guadagno.

Requisiti stringenti ed esclusioni massive

Il nuovo provvedimento, come previsto nella manovra economica, stabilisce che il beneficio sarà riservato esclusivamente a circa 993mila lavoratrici, sia dipendenti che autonome, che rispettano i criteri reddituali e di composizione familiare. Questa restrizione implica che una madre lavoratrice su due sarà completamente esclusa dal sostegno statale, poiché il sistema attuale riconosce che ogni anno il 49,1% delle nuove nascite corrisponde a primi figli o figlie.

Also read Borsa in raso e ballerine Mary Jane: la nuova moda autunno invernale 2026/2027

Per le famiglie che decidono di avere tre o più figli, la conseguenza finanziaria sarà immediata e concreta: chi ha tre figli subirà una riduzione di fino a 150 euro in busta paga rispetto agli importi precedenti. Il passaggio da un contributo universale a uno condizionata al reddito crea una cesura netta tra le famiglie numerose e quelle con minori esigenze, limitando drasticamente la platea dei beneficiari rispetto al panorama demografico attuale.

Critiche accademiche e disparità di genere

L'economista, professore ordinario di Economia politica ed Economia femminista presso la Sapienza Università di Roma e presidente della International Association for Feminist Economics, ha espresso forti preoccupazioni riguardo all'impatto sociale di questa decisione. La studiosa sottolinea che la nuova normativa premia una condizione già raggiunta, piuttosto che creare le condizioni strutturali per poter scegliere di fare figli o sostenere momenti di passaggio fragili.

Advertisement

La critica si concentra sulla mancanza di supporto per le transizioni critiche, come il rientro al lavoro dopo una nascita oppure una separazione. Secondo l'analisi fornita, la manovra non affronta le barriere sistemiche che impediscono la natalità, ma si limita a incentivare chi ha già raggiunto una certa stabilità economica e familiare, ignorando le difficoltà reali incontrate dalla maggior parte delle giovani coppie.

Conseguenze per le pensioni e il futuro

Oltre al taglio del sostegno alla natalità, la manovra del 2027 prevede una rivalutazione delle pensioni ridotta fino a 1.314 euro l'anno, un aspetto che ha generato ulteriori simulazioni e dibattiti tra gli analisti finanziari. Questo doppio colpo, che colpisce sia la fase iniziale della vita familiare con meno supporto al reddito sia la fase finale con pensioni più basse, segnala un cambiamento profondo nelle politiche sociali.

Le implicazioni a lungo termine di queste scelte riguardano direttamente la sostenibilità del sistema di welfare e la dinamica demografica del Paese. Con il supporto economico ridotto per i nuclei familiari più numerosi e la limitazione dei benefici per le madri lavoratrici, si apre un scenario complesso che richiederà un'attenta valutazione degli effetti sul mercato del lavoro e sulla coesione sociale nel prossimo biennio.