Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza 21 decreti di pagamento per il bonus affitto. Fino a 500 euro mensili per oltre 7mila famiglie. Dettagli e scadenze.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente trasmesso alla Ragioneria dello Stato l'elenco completo di tutti i 21 decreti di pagamento necessari per l'erogazione del bonus destinato ai genitori separati. Questa decisione amministrativa segna il via libera definitivo all'invio dei bonifici, che interessano oltre 7mila persone in tutta Italia, confermando la concreta disponibilità di fondi per sostenere le famiglie monogenitore o quelle con genitori separati nelle spese abitative.

Meccanismo di Erogazione del Contributo

Il meccanismo finanziario previsto dal provvedimento consente di coprire esattamente il 50% del canone di locazione dell'immobile, stabilendo un tetto massimo di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare beneficiario. Questa limite mensile si traduce in un importo annuo complessivo di 6.000 euro, cifra che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica essere sufficiente ad alleggerire significativamente il peso economico degli affitti per le categorie indicate. I tempi di erogazione sono stati ottimizzati per permettere a tutti i beneficiari eleggibili di ricevere l'intero contributo entro il mese di dicembre, assicurando la copertura delle spese nel periodo immediatamente precedente al Natale.

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Composizione dei Beneficiari e Ruolo di Salvini

Analizzando la demografia dei beneficiari, emerge una predominanza maschile, con i padri che rappresentano il 56,9% degli ammessi, mentre le madri coprono il restante 43,1%. La maggioranza delle domande, ovvero oltre la metà, è stata presentata da genitori appartenenti alla fascia d'età compresa tra i 45 e i 54 anni, dimostrando un'immediata risposta da parte della fascia di popolazione più matura. La struttura etnica dei ricettori rivela che nove su dieci sono cittadini italiani, con l'88% esatto che possiede la cittadinanza nazionale, e quasi uno su due dichiara di avere almeno due figli minori a carico. L'incremento della dotazione finanziaria per l'anno 2027, che salirà da 20 a 50 milioni di euro con un aumento di 30 milioni, è una scelta fortemente voluta dal vicepremier Raffaele Salvini. Questa decisione mira a garantire risorse sufficienti per aiutare madri e padri a sostenere le spese di una nuova abitazione nel delicato fase post-separazione.

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Impatto Pratico e Prossimi Passi Amministrativi

L'impatto concreto di questa misura si traduce in un immediato sollievo finanziario per le famiglie che devono gestire la separazione della casa coniugale e l'instaurazione di una nuova residenza per i figli. Con la trasmissione dei decreti alla Ragioneria dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rimosso l'ultimo ostacolo burocratico, attivando i flussi di pagamento che consentiranno l'accesso ai fondi entro i tempi previsti. Non vi sono ulteriori procedure complesse da completare da parte dei cittadini, poiché l'onere della verifica e della trasmissione è stato assorbito dall'amministrazione centrale. Il successo di questa fase di erogazione stabilisce un precedente per la gestione futura del Fondo, il cui ampliamento a 50 milioni di euro totali per il 2027 assicura la sostenibilità a lungo termine del sostegno pubblico. I beneficiari possono ora concentrarsi sulla stabilità abitativa dei propri figli, sapendo che il contributo statale coprirà metà delle spese di affitto fino al limite massimo consentito, senza rischio di interruzioni improvvise nei versamenti previsti per i prossimi mesi.