Bonus Green 2026: Scadono gli incentiali efficientamento energetico

La manovra 2026 blocca gli sconti fiscali per ristrutturazioni e pompe di calore per mancanza di copertura finanziaria. Analisi dettagliata delle conseguenze.

La gestione finanziaria dell'efficienza energetica in Italia subisce un'interruzione significativa con l'emanazione delle disposizioni per l'anno 2026. Le agevolazioni fiscali che tradizionalmente supportavano la sostituzione di infissi, l'installazione di pompe di calore e la posa di cappotti termici non trovano più copertura nel bilancio dello Stato. Il governo ha bloccato queste misure a causa della indisponibilità di risorse finanziarie sufficienti, creando un vuoto normativo che incide direttamente sulle famiglie e sulle imprese che intendevano procedere con interventi di riqualificazione edilizia durante il prossimo anno fiscale.

Scadenza Bonus Green e Aliquote Ordinarie

Il provvedimento relativo agli incentivi per l'efficientamento energetico è stato ufficialmente bloccato per mancanza di fondi. Questa decisione lascia in sospeso i supporti economici destinati ai lavori volti a ridurre i consumi energetici degli edifici. Di conseguenza, per le spese sostenute nel corso del 2026 per l'acquisto e l'installazione di infissi, pompe di calore, condizionatori e sistemi ibridi a energia solare termica, i contribuenti devono fare riferimento esclusivamente alle aliquote fiscali ordinarie vigenti. Non esiste alcuna proroga o misura straordinaria che possa sostituire temporaneamente il bonus scaduto o rifiutato.

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Le aliquote ordinarie rimangono quindi invariate rispetto agli anni precedenti per garantire una certa continuità nella fiscalità delle ristrutturazioni. Per le abitazioni principali, denominate anche prima casa, l'aliquota di detrazione fiscale si attesta al cinquanta per cento del costo sostenuto. Questa percentuale permette di recuperare metà delle spese documentate nella dichiarazione dei redditi entro dieci anni. Tale regime di detrazione standard rappresenta l'unica via legale per ottenere un rimborso fiscale sulle spese di miglioramento energetico senza ricadere sotto il regime di bonus eccezionali che necessitano di coperture di bilancio specifiche.

Per le seconde case, invece, la situazione appare leggermente meno favorevole a causa di un'aliquota ridotta. La detrazione disponibile per gli interventi sugli immobili non destinati a prima abitazione è fissata al trentasei per cento. Anche in questo caso, il recupero avviene tramite rateizzazione decennale nella dichiarazione dei redditi del contribuente. È fondamentale notare che per entrambe le categorie di immobili, il massimo delle spese ammissibili per ottenere la detrazione rimane limitato a novantaseimila euro per ogni unità immobiliare. Superare questa soglia non comporta ulteriori vantaggi fiscali diretti per il proprietario dell'immobile nell'ambito del regime ordinario.

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Indisponibilità Finanziaria e Clausola NECE

La causa principale dell'interruzione di questi benefici risiede nella stretta disciplina di bilancio imposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La manovra finanziaria ha evidenziato una chiara indisponibilità di coperture finanziarie nel bilancio dello Stato per l'anno in questione. I legislatori hanno preferito sacrificare le spese in conto capitale per le agevolazioni edilizie piuttosto che introdurre nuove imposte o aumentare il disavanzo pubblico con fonti tradizionali. Questa scelta tecnica riflette la necessità di contenere la spesa pubblica in un momento di elevato impegno economico su altri fronti nazionali.

Il possibile reinserimento di queste agevolazioni in un momento successivo è strettamente legato alle trattative politiche in corso con l'Unione Europea. Il governo italiano sta negoziando l'attivazione della clausola di flessibilità energetica, conosciuta anche con l'acronimo NECE. Questa particolare disposizione europea prevede margini di spesa extra-difit per gli Stati membri che intraprendono investimenti significativi in settori strategici come la transizione energetica. L'esito di queste negoziazioni determinerà se ci saranno fondi aggiuntivi da reindirizzare verso il settore delle ristrutturazioni edilizie nei prossimi bilanci.

Impatto su Famiglie e Mercato Edile

L'assenza di incentivi aggiuntivi per il 2026 avrà un impatto immediato sul comportamento di acquisto delle famiglie italiane. Senza la prospettiva di recuperare il cinquantatré per cento delle spese come avveniva con alcuni bonus precedenti, la domanda di prodotti ad alta efficienza energetica potrebbe contrarsi. I consumatori tenderanno probabilmente a posticipare gli interventi di rinnovo degli impianti di climatizzazione e l'isolamento termico delle abitazioni, attendendo condizioni economiche più favorevoli. Questo rallentamento della domanda potrebbe influenzare negativamente il ciclo produttivo delle aziende del settore delle costruzioni e dell'energia.

Le ditte di ristrutturazione e gli installatori di impianti tecnici si trovano ora a dover gestire un mercato incerto. La certezza del risparmio fiscale è spesso il fattore decisivo che spinge un proprietario di casa a investire centinaia o migliaia di euro in opere complesse. Rimuovendo questo incentivo finanziario, si riduce la convenienza economica immediata dell'intervento. Questo fenomeno potrebbe portare a una riduzione del fatturato per le imprese del settore edile che si specializzano nella riqualificazione energetica, costringendole a rivedere le proprie strategie di offerta e i prezzi di mercato per rimanere competitive.

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Prospettive future e Alternativi

Nonostante il blocco attuale, permangono alcune opzioni residuali per chi possiede immobili da riqualificare. La possibilità di utilizzare la detrazione al cinquanta per cento per le case principali rimane una forma di sostegno statale, sebbene meno generosa rispetto ai bonus storici. I cittadini possono comunque programmare i lavori sapendo di recuperare metà dei costi in dieci anni, un'operazione che migliora il flusso di cassa rispetto alla spesa anticipata totale. Tuttavia, la mancanza di una copertura straordinaria significa che non ci saranno ulteriori sconti o finanziamenti diretti dal bilancio dello Stato per il periodo considerato.

La comunità scientifica e le associazioni di categoria monitorano con attenzione l'esito delle trattative sulla clausola NECE. Qualsiasi successo in questa sede potrebbe portare a un rapido reinserimento dei bonus, magari con condizioni diverse o per un periodo limitato. Nel frattempo, il settore aspetta di vedere come si evolverà la politica economica del paese in relazione agli obiettivi di riduzione delle emissioni. L'efficientamento energetico rimane una priorità europea, ma la sua implementazione pratica dipende interamente dalla capacità del governo italiano di trovare le risorse necessarie per sostenere i costi della transizione ecologica senza intaccare altri capitoli di spesa pubblica essenziali.