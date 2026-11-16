Bonus Inps dicembre 2026: ecco importi e requisiti per l'integrazione da 154,94 euro

Scopri se hai diritto al bonus Natale Inps del 2026. Requisiti reddituali, importi e condizioni per l'integrazione economica da 154,94 euro ai pensionati.

Il Ministero del Lavoro e dell'Inps confermano la presenza di un'integrazione economica specifica per i mesi finali dell'anno, con particolare riferimento a dicembre 2026. Questo beneficio, comunemente noto come "bonus Natale", prevede un importo aggiuntivo massimo di 154,94 euro da erogare insieme alla tredicesima mensione. La misura è strutturata per sostenere economicamente i pensionati con trattamenti previdenziali di importo contenuto, riducendo il divario tra le loro rendite e la soglia minima legale stabilita dall'istituto di previdenza.

Calcolo e Importi del Bonus Inps 2026

Per comprendere il meccanismo di riconoscimento dell'integrazione è fondamentale analizzare i limiti reddituali fissati per l'anno 2026. Il trattamento minimo Inps per quell'anno ammonta a 611,85 euro mensili, che corrisponde a un totale annuo di 7.954,05 euro distribuiti su tredici mensilità. I titolari di pensioni previdenziali, incluse quelle di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti, possono accedere all'intera somma di 154,94 euro solo se il loro reddito annuo non supera questa soglia fondamentale. Questo requisito si applica sommando l'ammontare lordo di tutte le pensioni percepite, comprese eventuali maggiorazioni sociali.

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La normativa prevede delle fasce intermedie per evitare un'esclusione netta e immediata dal beneficio. Per i pensionati il cui reddito annuo lordo si colloca tra i 7.954,05 euro e gli 8.108,99 euro, è prevista un'integrazione parziale. L'importo viene calcolato sottraendo l'ammontare complessivo del trattamento dalla soglia massima di 8.108,99 euro. Ad esempio, un pensionato con un reddito lordo annuo di 8.030 euro avrà diritto a un integrazione aggiuntiva di 78,99 euro. Chi supera la soglia di 8.108,99 euro non riceve alcuna somma aggiuntiva, indipendentemente dalla presenza di altri requisiti.

Requisiti Reddituali e Situazione Familiare

Oltre al valore della pensione, la seconda verifica cruciale riguarda il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef. Per il 2026, tale reddito non deve superare i 11.931,08 euro annui, valore che equivale a una volta e mezzo il trattamento minimo. Nel calcolo di questa soglia entrano in gioco non solo le pensioni, ma anche eventuali guadagni derivanti da attività lavorative, la proprietà di immobili diversi dall'abitazione principale e terreni. È importante notare che il riferimento temporale è il reddito effettivo del 2026, e non quello dichiarato nel Modello 730 del 2025.

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Per i pensionati coniugati o uniti civilmente, la normativa impone un ulteriore controllo sul reddito familiare. La somma dei redditi dei due componenti della coppia non deve superare i 23.862,15 euro all'anno, corrispondenti al triplo del trattamento minimo. Tuttavia, il rispetto del tetto individuale di 11.931,08 euro rimane obbligatorio anche in coppia. Non vengono considerati i redditi del coniuge nei casi di separazione legale ed effettiva, mentre per i pensionati divorziati o vedovi si applica esclusivamente il requisito personale. Restano esclusi dal conteggio il reddito dell'abitazione principale, il Tfr e alcune rendite esenti come l'indennità di accompagnamento.

Chi Ha Diritto al Bonus e Come Richiederlo

L'integrazione economica non spetta a tutte le categorie di pensionati. Sono esclusi esplicitamente i trattamenti di natura assistenziale, quali l'assegno sociale e le pensioni per invalidità civile, nonché l'Ape sociale. Fanno eccezione anche le pensioni di dipendenti di enti creditizi e i dirigenti d'azienda. A differenza della quattordicesima, questa integrazione non richiede un'età minima specifica come i 64 anni, né il rispetto di un determinato valore Isee. L'erogazione avviene in modo automatico con la busta paga di dicembre, senza necessità di presentare domande formali.

I pensionati possono verificare la propria posizione consultando l'area riservata MyInps tramite SPID, Cie o CNS. L'Inps effettua l'accredito in via provvisoria basandosi sui dati disponibili, con accertamenti successivi sui redditi realmente percepiti. Per chi ha iniziato il pensionamento durante il 2026, l'importo viene calcolato proporzionalmente ai mesi di attività. In caso di mancato ricevimento nonostante il soddisfacimento dei requisiti, è possibile richiedere all'Inps un riesame della posizione per eventuale rettifica dei dati.