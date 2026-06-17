Book Club - Il capitolo successivo: quattro amiche over 70 in viaggio tra amicizia e nuove emozioni

Il film di Mediaset segue Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen in un tour italiano che dimostra che l'età non è un ostacolo per vivere nuove esperienze.

Il nuovo film di Mediaset, "Book Club - Il capitolo successivo", è appena arrivato sulle scene di Canale 5 portando al grande pubblico una storia che celebra l'amicizia femminile oltre i settanta anni di età.

Quattro amiche, tutte icone del cinema e della televisione, decidono di intraprendere un viaggio attraverso l'Italia, passando per le più belle città e i luoghi più caratteristici, con l'obiettivo di vivere esperienze nuove e sconosciute. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, nonostante le differenze di stile e di età, si ritrovano unite dal desiderio di dimostrare che la vita non smette mai di offrire sorprese, nemmeno quando l'età sembra porre dei limiti.

Il film parte con una presentazione della proposta di avventura: le protagoniste, da sempre abituate a evitare legami impegnativi, accettano di partecipare a un tour che combina il piacere di un road‑movie con la scoperta di se stesse e dei propri desideri più nascosti.



Durante il loro itinerario, le quattro donne affrontano situazioni comiche e toccanti, tra cui un incontro casuale con una banda di musicisti folk in una piccola piazza di Siena, una notte in una villa medievale dove un fantasma amichevole le invita a ballare, e una visita a un vigneto toscano dove una degustazione di vino diventa l'occasione per rivelare segreti custoditi da tempo.

Ciascuna avventura è narrata con leggerezza, ma non manca mai il sottofondo di riflessioni profonde sul valore del tempo, dell'amicizia e della capacità di reinventarsi. La regia, infatti, privilegia momenti di quiete emotiva intrecciati a scene più dinamiche, creando un ritmo che ricorda i classici viaggi on the road, ma con un tono più intimo e personale.





Il messaggio centrale del film è chiaro: non è mai troppo tardi per scoprire nuove passioni, per innamorarsi della vita e per condividere momenti di gioia con le persone che si amano.

"Book Club - Il capitolo successivo" dimostra, con una giusta dose di ironia e ironia, che le protagoniste, pur avendo superato gli anni d'oro della loro carriera, sono ancora capaci di suscitare emozioni sincere e di conquistare il pubblico con il loro carisma. La presenza di Diane Keaton, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, è celebrata con rispetto, anche se la sua partecipazione è stata realizzata grazie a materiale d'archivio e a una narrazione che ne riprende l'essenza.

Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, con le loro performance ricche di spontaneità, riescono a trasmettere un senso di energia rinnovata, dimostrando che la vecchia guardia possiede ancora una grande capacità di adattamento e di leggerezza. Il film è stato accolto positivamente dal pubblico, che ha apprezzato soprattutto la combinazione di elementi di viaggio, umorismo e messaggi di speranza.

La critica ha sottolineato la capacità del regista di creare un equilibrio tra la nostalgia di una generazione e la freschezza di un racconto attuale, facendo di "Book Club - Il capitolo successivo" un'opera consigliata a spettatori di ogni età





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