BookWalk Verona 2026: Il Festival Letterario tra Confronti Intimi e Strega

Il festival BookWalk torna a Verona dal 9 al 15 novembre con la seconda edizione dedicata al coraggio quotidiano. Incontri intimi, patrocinio comunale e alleanza con Premio Strega caratterizzano questa edizione unica.

Il festival letterario BookWalk tornerà a Verona dal 9 al 15 novembre per la sua seconda edizione, trasformando la città in un luogo di incontro conviviale e di profonda riflessione culturale. L'iniziativa, ideata e diretta dalla giornalista e scrittrice Anna Martellato in collaborazione con Food Democracy di Michael Cortelletti, si distingue per il suo formato intimo e per il patrocinio del Comune di Verona. Il tema centrale scelto per questa edizione 2026 è "Vola solo chi osa farlo", un invito esplicito a valorizzare il coraggio non solo nei gesti eroici, ma nelle piccole scelte quotidiane di ogni cittadino.

Il formato esclusivo delle stanze narrative

Il tratto distintivo di BookWalk risiede nelle cosiddette "stanze narrative", spazi dedicati a un dialogo autentico e ravvicinato tra autori e lettori. Ogni incontro accoglie un massimo di quindici partecipanti, creando un'atmosfera lontana dal clamore dei tradizionali eventi letterari affollati. Questa formula privilegia la qualità dello scambio rispetto alla quantità, permettendo ai lettori di approfondire le opere e le visioni degli scrittori in un contesto rilassato e partecipativo. L'obiettivo è far della letteratura un'esperienza di relazione concreta e non solo di ascolto passivo.

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Apertura al Teatro Nuovo e alleanza Strega

La serata inaugurale, Magis Opening Night, fa eccezione al formato ristretto e si terrà al Teatro Nuovo per aprire il festival all'intera cittadinanza. L'evento unirà musica e parola con la partecipazione della Fondazione Arena di Verona, presentando un reading sul complesso mondo della scrittura e della pubblicazione in Italia. Una novità significativa di questa edizione è l'alleanza culturale con Fondazione Bellonci - Premio Strega, che porterà a Verona protagonisti della scena letteraria italiana e introdurrà gli Aperitivi Strega. La collaborazione include anche un progetto artistico originale, gli Arcani Letterari, curato da Silvia Montemurro e realizzato con l'artista Adalberto Lonardi in occasione degli ottant'anni del Premio Strega.

Immersi nell'atmosfera dei salotti europei

Un'atmosfera tipica dei salotti inglesi verrà ricreata attraverso l'High Royal Tea, che inviterà il pubblico a incontrare gli autori in un contesto elegante e raffinato. Tra gli ospiti di questa sezione figurano Marina Minelli, Eva Grippa, Giovanna Zucca, Marco Ubezio e Francesco Spartà, accompagnati da Raffaella Ranise e Ilaria Grillini. L'obiettivo è esplorare storia, costume e retroscena delle famiglie reali, unendo l'eleganza della cerimonia del tè alla passione per la storia dinastica. Questa sezione offre una prospettiva diversa sulla letteratura, mescolando rigore storico e curiosità biografica in un contesto sociale di alto livello.

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Profumi, ricordi e voci del passato

Oltre agli incontri tradizionali, BookWalk propone esperienze sensoriali uniche. Accanto a una colazione condivisa, profumi e oli essenziali diventano strumenti per evocare ricordi e suggestioni da affidare alla carta e da imbucare nell'iconica cassetta delle lettere di Casa Mazzanti. L'iniziativa include anche un percorso curatoriale che dialoga tra una voce della letteratura del passato e un autore contemporaneo, favorito da una collaborazione con Fondazione Bellonci - Premio Strega. Tra le voci partecipanti spiccano Açelya Yönaç, Valentina Santini, Elena Pigozzi, Alessandro Marzo Magno e Rossella Carboni, figure chiave che arricchiscono la scena culturale veronese.

Recensioni e approfondimenti sulle opere

Per chi desidera approfondire i titoli presentati, sono disponibili mini recensioni che forniscono un quadro dettagliato delle opere esposte. Raffaella Ranise racconta le esistenze drammatiche di Eugenia de Montijo e Carlotta del Belgio, sovrane coraggiose in mondi che le rinnegavano. Eva Grippa svela l'universo intimo di una sovrana diversa da quella conosciuta, tra scandali e passioni segrete. Giovanna Zucca propone un inedito ritratto di una scrittrice inglese, unendo precisione storica e suspense, mentre Ilaria Grillini analizza la figura di un uomo intelligente le cui donne hanno illuminato il suo percorso.