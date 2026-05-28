Boom di prenotazioni per il ponte del 2 giugno: le città italiane più richieste

Il ponte della Festa della Repubblica ha spinto il turismo interno a livelli record, con una saturazione del 55,7 percento nelle OTA e Venezia al vertice con il 64 percento di occupazione alberghiera.

Il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica, ha innescato un vero e proprio boom di prenotazioni alberghiere in tutta Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo , la saturazione delle agenzie di viaggio online si è attestata al 55,7 percento nella settimana compresa tra il 29 maggio e il 2 giugno, segnando un aumento di 4,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Questo incremento è stato favorito dalle giornate di sole e dal lungo weekend, che hanno spinto i viaggiatori a scegliere l'Italia come destinazione principale per le vacanze estive. Il ministro Gianmarco Mazzi ha commentato che il settore del turismo rappresenta il 13 per cento del Pil nazionale e genera più di tre milioni di posti di lavoro, sottolineando come gli investimenti governativi stiano contribuendo a mantenere alta la domanda.

Il confronto con le destinazioni europee più vicine mette in evidenza la forza del mercato interno: la saturazione negli alberghi italiani per il 2 giugno supera di cinque punti percentuali la Grecia, di tredici la Francia e di diciassette la Spagna. A livello regionale, il Friuli Venezia Giulia guida la classifica nazionale con un tasso di occupazione del 57,7 percento, seguito da Liguria, Campania, Lazio ed Emilia Romagna, tutte con valori superiori al 56 percento.

Tra le città più richieste spicca Venezia, che registra il 64 percento di camere occupate, mentre Roma e Bari condividono il 61 percento. Bologna, Napoli e Palermo chiudono il podio con percentuali rispettivamente di 60, 59 e 58. Anche il mercato dei voli domestici ha mostrato segni di ripresa, con un incremento del 13 percento della connettività diretta a livello nazionale e picchi particolarmente marcati verso Cagliari, dove le ricerche sono aumentate del 26 percento rispetto all'anno precedente.

Gli aeroporti di Catania, Bologna, Palermo, Bari e Milano hanno registrato una crescita programmata della capacità tra il 14 e il 16 percento, spinta dalla decisione delle compagnie aeree di aumentare il numero di posti disponibili sui voli verso le destinazioni più richieste. Tale strategia mira a soddisfare la domanda last minute, che si prevede sarà particolarmente elevata nei giorni che precedono il ponte.

In sintesi, le previsioni indicano che il turismo interno continuerà a crescere nelle settimane successive, con un impatto positivo sia sul fatturato degli albergatori sia sull'occupazione stagionale, confermando l'importanza strategica del settore per l'economia nazionale





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