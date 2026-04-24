Boom di Ritocchi Estetici in Italia: Botox e Filler Raddoppiano in un Anno

L'Italia è in piena mania per i ritocchi estetici, con un aumento esponenziale dei trattamenti con botox e filler. I dati Isaps rivelano un raddoppio degli interventi in un solo anno, ma i dermatologi sottolineano l'importanza della sicurezza e della competenza del professionista.

Lo specchio non è più solo uno strumento per controllare il proprio aspetto, ma un invito a migliorarlo, a donarsi una ventata di freschezza. L'Italia è in piena presa da una vera e propria mania per i piccoli ritocchi estetici , un fenomeno che sta rapidamente diventando parte integrante della routine di cura personale, quasi quanto una visita regolare dal parrucchiere.

Che si tratti di attenuare le rughe sottili, rimodellare le labbra o semplicemente ravvivare il viso, i numeri parlano chiaro: si registra un'impennata nella richiesta di trattamenti con botox e filler, con un raddoppio degli interventi in un solo anno. Questa tendenza riflette un cambiamento culturale, dove la ricerca di un aspetto giovanile e curato non è più considerata un tabù, ma una scelta consapevole e accettata.

L'accessibilità a queste procedure, unita a una maggiore consapevolezza delle opzioni disponibili, ha contribuito a democratizzare l'estetica, rendendola alla portata di un pubblico sempre più ampio. Tuttavia, questa crescente popolarità solleva anche importanti questioni relative alla sicurezza e alla professionalità dei medici che eseguono questi trattamenti. I dati forniti dalla Società Internazionale di Chirurgia Estetica Plastica (Isaps), presentati durante il 99° congresso nazionale della Sidemast a Rimini, dipingono un quadro preciso dell'attuale situazione.

Il 2024 è stato un anno record per la chirurgia estetica in Italia, con un totale di oltre 760.000 procedure eseguite. In particolare, si è assistito a un aumento significativo dei trattamenti con tossina botulinica, filler a base di acido ialuronico e idrossiapatite di calcio. La crescita è esponenziale: i trattamenti con tossina botulinica sono aumentati del 62,8%, passando da 194.335 a 316.385 interventi.

Ancora più impressionante è l'aumento dei filler a base di acido ialuronico, che hanno registrato un incremento del 125,9%, con un passaggio da 190.606 a 430.598 interventi. Questi numeri evidenziano una forte domanda di trattamenti non invasivi o minimamente invasivi, che offrono risultati visibili in tempi brevi e con un recupero rapido.

La facilità di accesso a queste procedure, unita alla loro efficacia, le rende particolarmente attraenti per un pubblico sempre più ampio, desideroso di migliorare il proprio aspetto e sentirsi più sicuro di sé. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nonostante la loro popolarità, questi trattamenti rimangono atti medici che richiedono competenza e precisione.

Nonostante la crescente diffusione e l'innovazione tecnologica, i dermatologi lanciano un monito: il 'ritocco' estetico è un atto medico a tutti gli effetti e la sicurezza del paziente deve essere sempre la priorità assoluta. Come sottolinea il professor Nicola Zerbinati, ordinario all'Università dell'Insubria-Varese, la competenza del professionista è fondamentale. Il medico deve possedere una profonda conoscenza dell'anatomia del viso e saper gestire eventuali complicanze che potrebbero insorgere.

Sebbene le complicanze gravi siano rare, con un'incidenza vascolare per i filler che varia tra lo 0,004% e lo 0,5%, il rischio di asimmetrie, noduli o 'migrazioni' del prodotto esiste se ci si affida a mani inesperte. Fortunatamente, la tecnologia sta offrendo nuovi strumenti per migliorare la sicurezza e la precisione dei trattamenti.

L'ecografia cutanea, ad esempio, permette ai dermatologi di visualizzare in tempo reale le strutture sottocutanee, consentendo iniezioni ecoguidate che evitano aree sensibili e monitorano la distribuzione del filler in diretta. Tuttavia, come evidenziano Zerbinati e la dottoressa Stefania Guida del San Raffaele, la tecnologia non può sostituire la formazione e l'esperienza clinica del medico. È quindi essenziale che i trattamenti iniettabili vengano eseguiti da professionisti adeguatamente formati e qualificati, in grado di garantire la sicurezza e l'efficacia del trattamento





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