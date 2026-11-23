L'Italia è meta ambita: richieste casa +11,8% in un anno. Scopri quotazioni Como, Dolomiti e borghi economici. Guida completa prezzi 2024.

La domanda di seconde case nelle aree montane italiane ha registrato una crescita sostenuta, confermando l'Italia come destinazione prioritaria per il turismo e l'investimento immobiliare internazionale. I dati elaborati da Gate-away.com indicano che nelle ultime dodici mesi le richieste di acquisto da parte di acquirenti esteri sono aumentate dell'11,8%, portando l'incremento cumulativo a due anni al 45%.

Tale espansione del mercato coinvolge sia le località alpine di maggiore esclusività sia le zone appenniniche, trainata principalmente da cittadini americani, tedeschi, olandesi, francesi e britannici. La ricerca di proprietà ha identificato come epicentro principale l'area dei grandi laghi settentrionali, in particolare il lago di Como, dove si concentra la maggior parte degli interessi stranieri.

Also read L’omicidio Fenaroli, il primo a raccontare l’Italia del boom

Analisi Valori Immobiliari Laghi Nord Italia

La frazione di Argegno, situata nella provincia di Como con una popolazione residente di poco più di 600 abitanti, rappresenta la meta immobiliare più ricercata dagli acquirenti internazionali. Le stime di Immobiliare.it evidenziano come i prezzi richiesti per le proprietà residenziali in questo comune abbiano registrato un incremento del 50% rispetto al livello del 2018.

Attualmente, le quotazioni medie ad Argegno superano la soglia dei 4.700 euro al metro quadro. Questa dinamica ha trasformato significativamente il valore patrimoniale degli immobili: una residenza di 80 metri quadri acquistata otto anni fa presenterebbe oggi una plusvalenza teorica superiore ai 125.000 euro.

Advertisement

Nelle vicinanze, lungo le sponde del lago Maggiore in Piemonte, la località di Stresa costituisce la seconda destinazione privilegiata dagli stranieri. Qui, le quotazioni per una casa di 80 metri quadri si attestano appena sopra i 260.000 euro, riflettendo un aumento dei prezzi del 21% dal 2018. Questo gradino inferiore rispetto a Como indica una differenza di prezzo significativa pur restando in una zona di alto profilo.

Impatto Economico Prezzi Dolomiti e Valle d'Aosta

Le Alpi orientali mostrano dinamiche di valore ancora più marcate, con le Dolomiti che ospitano il comune sparso di Primiero San Martino di Castrozza, alle pendici delle Pale di San Martino. In questa zona, i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 77% dal 2018, con quotazioni attuali che si aggirano sui 5.200 euro al metro quadro.

Un incremento record si osserva spostandosi verso ovest nella Valle d'Aosta, specificamente nel comune di Valtournenche, che include la stazione sciistica di Breuil-Cervinia ai piedi del Cervino. In questa area, il valore delle abitazioni è aumentato di oltre il 130% negli ultimi otto anni.

Per comprendere l'entità di questo boom, una casa di 80 metri quadri a Valtournenche costerebbe oggi oltre 620.000 euro, rappresentando un incremento di valore di circa 350.000 euro rispetto al 2018. Di fronte a tali importi, il ricorso alla multiproprietà emerge come soluzione alternativa, permettendo a più soggetti di utilizzare la stessa abitazione per una settimana l'anno, riducendo i costi individuali.

Quotazioni Esclusive Livigno e Borghi Economici

Nella Valtellina, Livigno si conferma borgo celebre per gli snowpark e le piste, con prezzi delle abitazioni lievitati del 71% dal 2018. Le quotazioni superano i 7.100 euro al metro quadro, rendendo il comune una delle mete più esclusive: una casa di 80 metri quadri varrebbe oggi oltre 230.000 euro in più rispetto a otto anni fa.

Advertisement

Contestualmente, esistono destinazioni con prezzi nettamente più contenuti rispetto a Cortina d'Ampezzo o Badia, dove gli immobili superano il milione o i 600.000 euro. Tra le opzioni accessibili si segnalano le Prealpi bresciane, come il comune di Collio, dove una casa di 80 metri quadri costa poco più di 50.000 euro.

La provincia di Bergamo offre diverse alternative sostenibili: Valbondione, in alta Val Seriana, supera appena i 1.000 euro al metro quadro, mentre Valleve, in alta Val Brembana, vede una casa di 80 metri quadri costare meno di 100.000 euro. San Pellegrino Terme si attesta sui 1.300 euro al metro quadro, prezzo simile a quello di Foppolo, il comune più alto della provincia di Bergamo.

Opzioni Accessibili Alpi Liguri e Piemonte

Nella provincia di Cuneo, Frabosa Soprana, paese delle Alpi Liguri a 890 metri di quota, propone case di 80 metri quadri a poco più di 110.000 euro, confermandosi come località storica dello sci piemontese con prezzi contenuti.

In Piemonte, sulle alture del lago Maggiore, Premeno, comune di circa 700 abitanti, mantiene quotazioni inferiori a 1.800 euro al metro quadro. Queste cifre indicano come, nonostante il boom generale, esistano ancora opzioni per chi cerca natura e pace lontano dai centri più costosi, garantendo accesso al mercato immobiliare italiano con investimenti ridotti.