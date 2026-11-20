Eurogruppo annuncia candidature per Comitato Esecutivo Bce. Pierrakakis conferma Boone e Brunnermeier. Spagnolo preferito per presidente, tedesco per economista.

L'Eurogruppo ha ufficialmente avviato le procedure per la composizione del nuovo Comitato esecutivo della Banca centrale europea dopo la ricezione delle due candidature presentate dagli Stati membri entro la scadenza del 20 novembre. Kyriakos Pierrakakis, presidente dell'Eurogruppo, ha confermato che i nomi selezionati per sostituire i membri uscenti sono Laurence Boone per la Francia e Markus Brunnermeier per la Germania. Questa decisione segue le comunicazioni inviate da Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, che ha informato il presidente del Consiglio europeo delle dimissioni di Isabel Schnabel e della scadenza del mandato di Philip Lane a ottobre.

Candidature e procedure istituzionali della Bce

Le nomine sono necessarie per coprire i seggi vacanti nel cuore istituzionale dell'Eurozona, dato che Isabel Schnabel lascerà il suo incarico a gennaio e Philip Lane alla fine del mese di ottobre. Pierrakakis ha riferito di aver già comunicato le candidature al presidente del Consiglio europeo e di averle sottoposte all'Eurogruppo. Il Consiglio continuerà ora l'iter procedurale che condurrà alla decisione finale del Consiglio europeo sulla nomina dei prescelti, chiudendo la fase delle proposte nazionali.

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Accordi diplomatici e sostegno alla candidatura spagnola

La successione alla presidenza della Banca centrale europea sembra orientata a favore del banchiere centrale spagnolo Pablo Hernàndez de Cos, il cui principale rivale olandese Klaas Knot ha perso terreno diplomatico. Secondo quanto riferito dal Financial Times, Knot non è riuscito a ottenere un incontro privato con Emmanuel Macron all'Eliseo, mentre Hernàndez de Cos ha già incontrato la cancelleria tedesca a Berlino e il presidente francese. Questo spostamento di consenso arriva dopo l'incontro tra Macron e Friedrich Merz a Dublino, dove il leader francese ha espresso esplicitamente la sua intenzione di sostenere lo spagnolo.

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Negoziato franco-tedesco per le cariche dirigenziali

L'accordo tra Francia e Germania prevede un compromesso specifico sulle posizioni di vertice: la Francia rinuncia alla sua candidatura per la carica di capo economista della Banca centrale europea, sostenendo in cambio un candidato tedesco. La posizione di capo economista diventerà vacante a maggio, dopo la scadenza del mandato di Philip Lane, e dovrebbe essere occupata da Markus Brunnermeier. In alternativa, la Francia potrebbe accontentarsi di un posto nel consiglio di amministrazione con delega alle operazioni di mercato, attualmente ricoperto da Isabel Schnabel, ma questo ruolo sarebbe probabilmente destinato a Laurence Boone, che così subentrerebbe al posto della collega tedesca.

Analisi degli esperti e tempistiche delle transizioni

David Marsh, presidente del think tank OMFIF specializzato in analisi delle banche centrali, ha commentato l'accordo sottolineando che gli storici potrebbero giudicare che la Germania non abbia tratto un vantaggio definitivo da questo accordo. Marsh ha infatti aggiunto che la posizione di capo economista non è più così cruciale come ai tempi di Otmar Issing e Jurgen Stark. La transizione di potere è strettamente legata alle tempistiche politiche: Christine Lagarde lascerà la carica il 7 febbraio, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo mandato di otto anni che sarebbe stata fissata per la fine di ottobre del prossimo anno, prima dello svolgimento delle elezioni francesi.