Bordighera, la zia di Beatrice chiede l'affidamento delle sorelline: 'Voglio dare loro una famiglia'

La zia paterna delle due sorelline di Beatrice, la bimba di due anni morta a Bordighera dopo sevizie, chiede l'affidamento. Sonia Rao racconta il silenzio e l'impossibilità di intervenire.

Il dramma della piccola Beatrice , morta a soli due anni a Bordighera il 9 febbraio scorso, continua a scuotere l'opinione pubblica. La madre Manuela Aiello e il suo compagno Emanuel Iannuzzi sono in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati.

Le indagini hanno rivelato un quadro raccapricciante: la bimba sarebbe stata sottoposta a sevizie e violenze, emerse grazie alle testimonianze delle sorelline, che hanno raccontato agli inquirenti quanto accadeva in quella casa. Le due bambine, di età compresa tra i 4 e i 6 anni, sono state immediatamente affidate a una struttura protetta, ma ora la zia paterna Sonia Rao si è fatta avanti per ottenere la loro custodia.

Sonia Rao, sorella del padre delle bimbe, ha rotto il silenzio in un'intervista rilasciata a La Stampa, smentendo le voci di un presunto disinteresse della famiglia paterna.

'Adottare le sue sorelle è fondamentale, non si discute', ha dichiarato. 'Noi non avevamo rapporti con la signora Aiello. Le bambine le vedevamo soltanto quando c'era mio fratello. Era lui a portarle dai nonni, a passare in negozio da me.

Senza di lui non avevamo contatti'. La donna ha spiegato che i rapporti con la madre delle nipoti non sono mai stati idilliaci: 'Lei non mi ha mai sopportata. Lo diceva anche a mio fratello. Non c'era un motivo preciso, semplicemente non voleva la mia presenza.

Forse all'inizio della relazione con mio fratello c'era qualche occasione in più per incontrarsi, ma sempre perché c'era di mezzo mio fratello Maurizio. Io e lei non siamo mai uscite insieme, non ci siamo mai frequentate, mai'. Dopo la nascita di Beatrice, due anni fa, gli incontri si erano ulteriormente ridotti.

'L'ho vista davvero pochissimo. Era sempre con la mamma. Anche mio fratello l'ha vissuta poco perché quando è nata era in carcere. Dall'agosto del 2025 non sentivo più le bambine.

L'avrei fatto ma non avevo i loro numeri di telefono e lei mi aveva bloccato. Quando Manuela Aiello mi incrociava in macchina o per la strada mi insultava, gesticolava. Come poteva esserci un dialogo? L'unico dialogo lo aveva con mio padre, era lui che mandava ogni mese l'assegno di mantenimento'.

Alla domanda su come sia stato possibile che nessuno notasse i segni delle violenze sul corpo della piccola Bea, Sonia Rao ha risposto: 'Lavorando con orari del tutto diversi rispetto a quelli della Aiello, e con le bambine a scuola, purtroppo non condividevamo la stessa quotidianità. Se avessi avuto anche il minimo sospetto sarei intervenuta subito, ma non è mai emerso alcun segnale'. La zia ha annunciato di aver già presentato istanza per ottenere l'affidamento delle due sorelle di Bea.

'Mi sono già messa a sistemare la casa. Sto preparando quella che potrebbe diventare la loro stanza, un luogo accogliente dove poter ricominciare, con intorno il calore di una famiglia'. Per quanto riguarda i funerali di Beatrice, ancora non è stata fissata una data: 'Stiamo aspettando il nullaosta da parte della Procura della Repubblica di Imperia. Vogliamo che venga fatta massima chiarezza su questa terribile vicenda.

Non devono esserci dubbi'. La comunità di Bordighera è sconvolta, e molti si chiedono come sia potuto accadere un simile orrore. Le indagini proseguono per fare luce su ogni aspetto di questa tragedia, mentre la famiglia paterna si prepara a lottare per dare un futuro sereno alle due bambine sopravvissute. La speranza è che possano trovare pace e amore lontano dagli incubi del passato





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