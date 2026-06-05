La petizione online chiede una giornata di lutto nazionale per Beatrice e per chiedere giustizia per la bambina. Gli inquirenti hanno identificato i presunti colpevoli grazie alle testimonianze delle sorelline di Beatrice, che hanno aiutato a individuare la responsabilità anche del compagno della madre in tutta la vicenda e nell'uccisione di Beatrice.

Bordighera , online una petizione per chiedere una giornata di lutto nazionale per Beatrice : oltre 20mila firme. Una giornata 'indispensabile per chiedere scusa in modo unito, individuale e collettivo, a Beatrice , per porre la nostra attenzione e quella delle istituzioni sulle mancanze sistemiche e iniziare a lavorare affinché simili orrori non si ripetano mai più'.

Gli inquirenti hanno identificato i presunti colpevoli grazie alle testimonianze delle sorelline di Beatrice, che hanno aiutato a individuare la responsabilità anche del compagno della madre in tutta la vicenda e nell'uccisione di Beatrice. La madre, Emanuela Aiello, e il compagno, Emanuel Iannuzzi, sono stati arrestati per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.

Le sorelline hanno raccontato agli investigatori di aver visto la madre e il compagno picchiare Beatrice e di averla lasciata sola a casa da sola per andare da Iannuzzi. La madre ha detto di non aver mai toccato le sue bambine, ma le testimonianze delle sorelline e l'autopsia confermano che Beatrice è stata vittima di maltrattamenti fisici e verbali. La petizione online chiede una giornata di lutto nazionale per Beatrice e per chiedere giustizia per la bambina.

La famiglia di Beatrice ha ricevuto sostegno da parte della comunità e dalle istituzioni, ma la lotta per la giustizia continua. Gli investigatori stanno ancora indagando sulla vicenda e stanno cercando di capire come è stato possibile che simili orrori si siano verificati. La petizione online è un appello a tutte le persone civili di unirsi per chiedere giustizia per Beatrice e per prevenire che simili orrori si ripetano mai più





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