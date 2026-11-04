Borghi italiani record ricerche: Tropea leader e Centro Italia primo

I borghi italiani battono record di interesse web con +13% nel 2025. Tropea domina tra le mete estere mentre il Centro Italia guida le ricerche online mensili.

I borghi storici italiani stanno registrando una crescita senza precedenti nelle richieste online, raggiungendo un nuovo picco di interesse digitale che supera i livelli degli ultimi cinque anni. Questa dinamica emerge chiaramente dalla terza edizione dello studio dedicato alle destinazioni turistiche minori, che evidenzia come la domanda sia aumentata del tredici percento rispetto all'anno precedente, confermando una tendenza strutturale piuttosto che un fenomeno effimero.

La leadership di Tropea nei mercati internazionali

Tropea si conferma la località italiana più cercata dai turisti stranieri in quattro dei sei principali mercati analizzati, ovvero Francia, Regno Unito, Spagna e Svizzera, dimostrando una forte attrattiva transfrontaliera. Questo successo specifico contribuisce al dato aggregato complessivo che vede le ricerche sui borghi crescere costantemente, dopo il balzo significativo del cinquantaquattro percento registrato nel ventiquattro, mantenendo un ritmo di espansione sostenuto anche nel periodo successivo.

Also read Nuovo Centro Commerciale Roma: 90 Negozi e Brand Internazionali in Apertura

Il predominio digitale del Centro Italia

Il Centro Italia si consolida come l'area geografica con il maggior numero assoluto di ricerche online dedicate ai borghi, superando i tre milioni e trecentomila query mensili su un totale di centocinquantuno località censite. Questa zona detiene quindi il primato quantitativo nella generazione di interesse digitale, posizionandosi nettamente davanti alle altre macroregioni italiane che faticano a eguagliare questa densità di attenzione da parte degli utenti internet.

Differenze territoriali tra Nord e Sud

Seguono il Nord Italia con tre milioni e un milione di ricerche effettuate su centaquattro borgate, mentre il Sud e le Isole totalizzano due milioni e quattrocentomila ricerche distribuite su ottantanove comuni. La disparità numerica tra le regioni evidenzia come il patrimonio storico-artistico concentrato al centro della penisola rappresenti ancora il motore principale del traffico digitale turistico, sebbene anche le aree meridionali mostrino una base di utenza significativa e consolidata.

Advertisement

L'ascesa delle destinazioni meno celebri

Oltre alle mete già ampiamente conosciute dal grande pubblico, cresce progressivamente l'interesse online per borghi meno celebri ma ricchi di fascino autentico, conquistando spazio nell'attenzione degli utenti digitali. Questo spostamento di focus indica una maturazione dell'offerta turistica italiana, dove i viaggiatori cercano sempre più esperienze autentiche e meno affollate, diversificando le proprie scelte oltre le grandi capitali artistiche tradizionali.

Prospettive future per il settore turistico

La continuità di questa crescita suggerisce che i borghi italiani non siano solo una nicchia di mercato ma una componente fondamentale dell'identità turistica nazionale, capace di resistere e prosperare anche in fasi economiche complesse. Le istituzioni locali e gli operatori del settore dovranno investire ulteriormente nella digitalizzazione e nella promozione di queste realtà, sfruttando il trend positivo per garantire sostenibilità economica e conservazione del patrimonio culturale per le generazioni future.