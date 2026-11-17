Lucia Borgonzoni ringrazia i fratelli Pupiavati al Senato, fondendo nome e cognome. La replica divertita di Pupi Avati sul loro rapporto e sugli equivoci pubblici.

Un momento di pura leggerezza ha illuminato i banchi del Senato, trasformando una cerimonia istituzionale in un episodio di intrattenimento improvvisato. Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, ha commesso una gaffe involontaria ma gradita dal pubblico e dai media durante un discorso dedicato alle arti e alla cultura.

La gaffe istituzionale a Palazzo Madama

Lucia Borgonzoni ha reso omaggio agli ospiti presenti nelle tribune di Palazzo Madama, dirigendo il suo sguardo verso l'alto per ringraziare i registi e produttori Pupi e Antonio Avati. Nel suo intervento, la senatrice ha espresso la sua gratitudine "vivamente, i due fratelli "Pupiavati" qui presenti, per il grande amore e la loro passione che mettono nel loro lavoro".

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La combinazione involontaria dei nomi ha trasformato il cognome del regista bolognese in un appellativo collettivo inesistente. L'emozione del momento ha probabilmente oscurato la precisione lessicale, portando la sottosegretaria a fondere il nome di battesimo del produttore con il cognome del fratello, creando così un nuovo soprannome ufficiale per la coppia.

La reazione autoironica di Pupi Avati

Il regista Pupi Avati ha accolto lo scivolone con notevole signorilità, dimostrando di aver assistito direttamente alla scena dalle gradinate del Senato. Intervistato dall'agenzia LaPresse, ha confermato la presenza di suo fratello Antonio e di Elly Schlein tra il pubblico, evidenziando come la gaffe fosse stata ampiamente ripresa e condivisa sui social network.

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Pupi Avati ha spiegato l'accaduto con una dose generosa di autoironia, ammettendo che si è trattato di un semplice momento di amnesia. "C'è stato un momento di amnesia, può capitare, anche a me capita", ha dichiarato il cineasta, normalizzando l'errore e dimostrando una grande eleganza nel gestire la situazione pubblica.

Il regista ha poi scherzato sulla dinamica familiare, sottolineando come spesso uno dei fratelli finisca per essere il più "penalizzato" in pubblico. "Tra fratelli succede che c'è sempre un fratello più penalizzato. In questo caso è toccato ad Antonio, è sempre molto scorretto ma ormai lui ci si è abituato", ha aggiunto con un sorriso, sottolineando l'affiatamento tra i due.

Equivoci anagrafici nella carriera cinematografica

Questo episodio al Senato ha riportato in superficie una serie di equivoci anagrafici vissuti da Pupi Avati nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. Il cineasta emiliano ha ricordato come la confusione tra nome e cognome non sia un evento unico, ma piuttosto un ricorrente scherzo del destino.

In particolare, Avati ha raccontato di come, durante le trasferte oltreoceano, negli Stati Uniti spesso si pensasse che "Pupiavati" fosse effettivamente il suo unico cognome. Un episodio che, secondo il regista, è stato fonte di risate e ha contribuito a creare un'atmosfera di complicità con il pubblico internazionale.

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Non si tratta dell'unica confusione che il noto autore ha dovuto affrontare negli anni. Pupi Avati ha rivelato di essere stato scambiato per Tinto Brass per gran parte della sua vita professionale, forse a causa di alcune somiglianze fisiche o di stile. Una circostanza che lo ha portato a interagire, in alcuni casi, con altri registi con i quali non ha mai avuto un sodalizio artistico, aggiungendo un ulteriore strato di ironia alla sua vicenda pubblica.

Da gaffe a aneddoto del cinema italiano

L'episodio al Senato ha trasformato un semplice errore linguistico in un gustoso aneddoto da dietro le quinte del cinema italiano. La reazione della sottosegretaria Borgonzoni e la risposta del regista Avati dimostrano come la cultura e l'umorismo possano superare le barriere istituzionali.

La vicenda ha inoltre ricordato al grande pubblico il legame stretto tra i fratelli Avati, figure centrali della produzione cinematografica nazionale. La loro capacità di affrontare le critiche e gli errori con leggerezza rimane un esempio di come il mondo dello spettacolo sappia unirsi alla politica in momenti di spontaneità.

La gaffe è diventata virale in poche ore, confermando l'attenzione del pubblico verso le dinamiche istituzionali e la personalità delle figure pubbliche coinvolte. Il Senato ha così offerto, inaspettatamente, uno spunto di riflessione e di divertimento che ha unito i cittadini intorno a un episodio di umanità condivisa.