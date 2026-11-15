Boris Johnson rivela come Sergej Lavrov lo costrinse a bere vodka durante il viaggio a Mosca nel 2017. La Russia replica: era un ospite desideroso.

L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha nuovamente portato alla luce un controverso episodio diplomatico avvenuto a Mosca nel dicembre 2017, descrivendo un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov che definì come un'esperienza umiliante e coercitiva. Johnson ha raccontato questi dettagli durante un'intervista concessa al podcast Tres Respuestas, condotto dall'ex presidente colombiano Iván Duque, sottolineando come quel pranzo abbia segnato il fallimento dei tentativi di riavvicinamento tra Londra e Mosca.

Dettagli dell'incontro a Mosca del 2017

La visita di Boris Johnson, allora Segretario degli Affari Esteri e del Commonwealth nel governo di Theresa May, si svolse il 22 dicembre 2017 e rappresentava un momento delicato per le relazioni internazionali, essendo oltre cinque anni che un ministro degli Esteri britannico non si recava in Russia. L'obiettivo dichiarato della missione era cercare di migliorare i rapporti tesi tra il Regno Unito e la Federazione Russa, in un contesto geopolitico fortemente carico di tensioni e sospetti reciproci.

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Nella narrazione di Boris Johnson, l'incontro non si concluse con un dialogo costruttivo, ma Vladimir Putin rifiutò di incontrarlo direttamente, lasciando che i colloqui avvenissero esclusivamente con Sergej Lavrov. L'ex premier britannico ha paragonato il trattamento ricevuto a una punizione inflitta in un collegio inglese di epoca vittoriana, definendo il ministro russo un uomo orribile e sottolineando la natura asimmetrica e sgradevole dell'interazione diplomatica che ne seguì.

Il ruolo di Lavrov e le accuse di coercizione

Secondo quanto affermato da Boris Johnson, Sergej Lavrov costringette l'ospite britannico a sedersi davanti a un camino acceso e rovente, creando un ambiente volutamente scomodo e soffocante. In tale contesto, Johnson racconta che il ministro russo lo costrinse a bere grandi quantità di vodka, un gesto che l'ex leader britannico interpreta come un chiaro atto di supremazia e umiliazione, volto a dimostrargli la superiorità della Russia nel suo stesso territorio.

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Johnson ha specificato di ricordare nel dettaglio l'episodio, concentrandosi sul calore del camino e sui bicchieri di vodka consumati durante il pasto, elementi che simboleggiano, nella sua visione, l'aggressività diplomatica russa. Questa descrizione serve a rafforzare la narrativa di un'Russia che, sotto la guida di Lavrov e di Putin, utilizza mezzi non convenzionali e psicologicamente oppressivi per dominare i propri interlocutori occidentali.

La replica netta della diplomazia russa

Da Mosca è arrivata una risposta altrettanto decisa alle accuse di Boris Johnson, con Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha smentito categoricamente la versione fornita dall'ex premier britannico. Maria Zakharova ha dichiarato di ricordare molto bene quel pranzo, affermando che a Johnson era stato servito del vino, ma che lui aveva espresso una netta preferenza per la vodka, rifiutando così l'alternativa offerta.

Nella versione rilasciata da Maria Zakharova, fu Boris Johnson stesso a chiedere più volte che gli riempissero il bicchiere di vodka, ribaltando completamente la dinamica di potere descritta da Johnson. La portavoce russa suggerisce quindi che l'episodio non fu un'imposizione forzata da parte di Sergej Lavrov, ma piuttosto l'esito di una scelta autonoma e desiderata dal governo britannico, attribuendo a Johnson una responsabilità diretta nella quantificazione della bevanda consumata.

Perspettive future e avvelenamenti sul suolo britannico

Oltre al racconto dell'episodio personale, Boris Johnson ha espresso le sue valutazioni sulle prospettive di un'eventuale intesa con Mosca, sostenendo che Vladimir Putin mira a vendicare quelle che considera le umiliazioni della fine del XX secolo. L'ex premier ritiene che l'obiettivo strategico del leader russo sia ripristinare l'influenza russa sui Paesi dell'ex Unione Sovietica e dell'Europa orientale, ignorando i confini democratici stabiliti nel recente passato.

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Boris Johnson ha infine richiamato l'attenzione sugli avvelenamenti avvenuti sul suolo britannico, eventi che hanno ulteriormente deteriorato la fiducia reciproca tra i due Paesi. L'ex leader ha concluso la sua intervista ribadendo che non è possibile alcun compromesso con Putin, esortando la cittadinanza a comprendere la gravità della situazione geopolitica attuale e la necessità di mantenere una posizione ferma contro le azioni aggressive della Federazione Russa.