Borsa di Tokyo in rialzo: investitori guardano a Iran e petrolio

La Borsa di Tokyo chiude in positivo la prima seduta settimanale, con gli occhi puntati sulla situazione in Iran e sull'andamento del prezzo del petrolio. Il Nikkei segna un aumento, mentre lo yen mostra stabilità. Il mercato petrolifero reagisce alle tensioni geopolitiche.

La Borsa di Tokyo chiude la prima seduta della settimana in rialzo, con gli investitori che monitorano attentamente gli sviluppi sulla situazione in Iran . L'attenzione si concentra sulla possibilità di avvio di negoziati tra Washington e Teheran, mentre si affievoliscono le preoccupazioni sull'approvvigionamento di petrolio in Giappone, grazie alle rassicurazioni fornite dal governo. Il mercato azionario giapponese ha mostrato segnali di ottimismo, nonostante le incertezze geopolitiche.

Il Nikkei, indice di riferimento, ha registrato un aumento dello 0,55%, attestandosi a 53.413,68, con un guadagno di 290 punti. Questo risultato positivo riflette una fiducia, seppur cauta, nel futuro dell'economia, nonostante le sfide poste dalla situazione internazionale e dalle fluttuazioni del mercato petrolifero.\Sul mercato valutario, lo yen mostra una relativa stabilità rispetto al dollaro, attestandosi a 159,50, e sull'euro, raggiungendo quota 183,80. La situazione valutaria riflette in parte l'incertezza del mercato, con gli investitori che sembrano preferire una posizione di attesa, in vista dei possibili sviluppi politici ed economici. Molte altre piazze finanziarie asiatiche sono rimaste chiuse per festività, in particolare quelle cinesi, che hanno contribuito a ridurre il volume degli scambi e ad amplificare, in qualche modo, l'impatto delle performance di Tokyo. Da segnalare la buona performance della Borsa di Seul, che ha chiuso con un incremento del 1,36%. Le Borse europee, compresa Piazza Affari, sono rimaste chiuse per il lungo weekend pasquale, mentre Wall Street ha regolarmente operato, offrendo un punto di riferimento per l'andamento globale dei mercati. L'andamento differenziato dei mercati globali evidenzia la complessità della situazione economica internazionale e la diversità delle reazioni degli investitori.\Il prezzo del petrolio ha ridotto le perdite sui mercati dopo il rifiuto dell'Iran alla proposta di cessate il fuoco. Il greggio Wti del Texas, che aveva inizialmente registrato un calo del 2% durante la mattina, ha successivamente ridotto le perdite, segnando ora un ribasso dell'1,1%, risalendo sopra la soglia dei 110 dollari al barile. Il Brent, l'altro importante benchmark petrolifero, ha subito una contrazione dello 0,82%, attestandosi a 108,6 dollari al barile. La reazione del mercato petrolifero riflette la sensibilità degli investitori alle tensioni geopolitiche e alla prospettiva di un'instabilità prolungata nell'area. Le dinamiche del mercato energetico rimangono strettamente legate agli sviluppi in Medio Oriente e alle decisioni politiche dei principali attori globali. L'evoluzione dei prezzi del petrolio avrà inevitabilmente un impatto significativo sull'inflazione e sulle prospettive di crescita economica a livello globale, rendendo cruciale il monitoraggio costante della situazione





sole24ore / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Borsa Di Tokyo Nikkei Iran Petrolio Yen Mercati Finanziari

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Guerra Iran, voli a rischio: scattano limitazioni di carburante in quattro aeroporti italiani: ecco quali sonoSono scattate, all'aeroporto di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia le prime...

Leggi di più »

Caccia Usa abbattuto in Iran, Teheran: “Non abbiamo catturato il pilota”I titoli di Sky TG24 del 4 aprile, ore 13

Leggi di più »

Guerra Iran, i Pasdaran: 'Colpita con droni a Hormuz una nave legata ad Israele'Il comando della Marina della Guardia Rivoluzionaria ha riferito che la nave colpita risulta 'legata al regime sionista' e che 'ha preso fuoco'.

Leggi di più »

Iran, si cerca ancora il pilota Usa disperso: elicotteri volano a bassa quotaCanali televisivi iraniani hanno esortato la popolazione a cercare il militare scomparso e a 'catturarlo vivo'

Leggi di più »

Paesi Bassi: Scienziati creano una borsa con collagene di dinosauroUn gruppo di scienziati e designer olandesi presenta una borsa unica realizzata con collagene estratto da fossili di Tyrannosaurus rex, dimostrando il potenziale della pelle coltivata in laboratorio. L'articolo include brevi aggiornamenti su un guasto aereo e un successo nel bodybuilding.

Leggi di più »

Borsa, maxi-accordi con il Fisco su 800 miliardi di capitalizzazioneIl patto proposto è semplice. Da un lato l’azienda si dota di una struttura...

Leggi di più »