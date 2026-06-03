Borsa: euforia per l'IA e speranze su tregua Medio Oriente spingono Piazza Affari a nuovo record

Il Ftse Mib chiude a 50.578 punti, massimo storico, trainato dal settore tecnologico e dall'inarrestabile boom dell'intelligenza artificiale. Positive tutte le borse europee. I commenti di Jensen Huang (Nvidia) su accordo con Iran e su Marvell accendono i mercati. Stmicroelectronics in volo a Milano.

L'euforia per l'intelligenza artificiale e la possibile schiarita nelle trattative per porre fine alla guerra in Medio Oriente spingono i listini europei, con Piazza Affari che raggiunge un nuovo massimo storico.

L'indice Ftse Mib di Borsa Italiana ha infatti proseguito la sua corsa, chiudendo a 50.578 punti, in crescita dell'1,6% rispetto alla seduta precedente, segnando un nuovo record. Dall'inizio dell'anno il rialzo della piazza italiana è di circa il 12%, mentre nell'ultimo anno la crescita supera il 25%. Positive anche le altre piazze continentali: Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,3%). Oltreoceano, il Nasdaq dei titoli tecnologici è rimasto quasi invariato (+0,5%), dopo aver toccato nuovi massimi nel corso della seduta.

A trainare i listini è ancora il settore tecnologico e in particolare il boom dell'intelligenza artificiale, nonostante i timori di alcuni analisti per le valutazioni ormai considerate insostenibili. Le parole di Jensen Huang, CEO di Nvidia, durante una conferenza hanno acceso gli entusiasmi: Huang ha dichiarato di essere convinto di raggiungere un accordo di tregua con l'Iran entro la prossima settimana, ma l'attenzione degli investitori rimane focalizzata sull'AI.

Huang ha também affermato che Marvell Technology potrebbe diventare la prossima azienda da mille miliardi di dollari, scatenando un rally del titolo (+32%). In forte crescita anche Hewlett Packard Enterprise (+19%) dopo la pubblicazione di risultati trimestrali robusti, favoriti dalla domanda crescente di server e prodotti di rete per alimentare applicazioni di intelligenza artificiale.

A Milano, l'entusiasmo per l'AI ha fatto volare il titolo di Stmicroelectronics, gruppo italo-francese, che ha chiuso in progresso del 15% a 68,26 euro, raggiungendo massimi da oltre 25 anni, dopo aver rivisto al rialzo le stime sui data center alla luce di una domanda trainata dall'infrastruttura per l'intelligenza artificiale che continua a essere forte. Questo balzo ha contribuito a spingere l'intero listino milanese.

Tuttavia, il testo originale conteneva anche titoli di cronaca completamente scollegati, come un incidente stradale sulla Nettunense, una disputa ereditaria e un caso di presunte molestie in un liceo, che non hanno alcuna relazione con la notizia finanziaria principale e pertanto vengono esclusi dalla riscrittura sostanziale





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