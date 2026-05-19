Borsa Milano in calo tra tensioni geopolitiche e crisi dei titoli tech

I mercati europei e Wall Street affrontano una fase di forte instabilità guidata dai timori per l'Iran e dal rialzo dei rendimenti dei bond USA, penalizzando l'AI e l'energia.

L'attuale scenario dei mercati finanziari europei si presenta caratterizzato da un profondo stato di incertezza, con le principali borse del continente che mostrano un andamento in chiaroscuro.

Nonostante l'iniziale sospiro di sollievo derivante dal rinvio di un possibile attacco degli Stati Uniti contro l'Iran, l'entusiasmo degli investitori è rimasto estremamente limitato, lasciando spazio a una prudenza che ha portato le sedute a chiudersi in ordine sparso. In particolare, la piazza di Milano ha risentito negativamente di queste tensioni, registrando un calo dello 0,65%. Questa flessione è stata trainata principalmente da titoli di spicco come Prysmian, che ha subito una perdita significativa del 5,04%, e dal comparto petrolifero.

Parallelamente, anche Wall Street ha mostrato segni di cedimento, con una pressione crescente sui titoli legati al settore tecnologico. I trader osservano con attenzione un cambiamento strategico nei flussi di capitale: gli investimenti si stanno spostando dalle aziende che forniscono l'infrastruttura fisica per l'intelligenza artificiale, come i produttori di chip e di cavi, verso le società che sviluppano software.

Questo spostamento suggerisce una fase di razionalizzazione degli investimenti nell'AI, dove il mercato inizia a cercare valore non più solo nella costruzione dell'hardware, ma nell'applicazione pratica e nei servizi software. Nel frattempo, l'attenzione degli operatori finanziari è focalizzata sulle turbolenze che stanno scuotendo il mercato dei bond, con i rendimenti dei Treasury statunitensi che hanno raggiunto livelli critici.

Il timore per una nuova ondata inflattiva, alimentata dalla possibilità di una chiusura prolungata dello stretto di Hormuz e dalle conseguenti difficoltà negli approvvigionamenti energetici globali, ha spinto i rendimenti verso l'alto. Il titolo a 30 anni ha toccato il picco del 5,181%, il livello più alto registrato in quasi due decenni, mentre il rendimento del titolo a 10 anni si attesta ai massimi di gennaio 2025.

La preoccupazione principale tra gli analisti è che questo pessimismo, che attualmente grava pesantemente sull'obbligazionario, possa propagarsi rapidamente anche ai mercati azionari. Una tale dinamica potrebbe innescare nuovi allarmi circa le valutazioni, considerate ormai stellari, di molte aziende legate all'intelligenza artificiale.

Secondo Vincent Mortier, direttore degli investimenti di Amundi, la questione non è più se questo contagio avverrà, ma piuttosto quando si verificherà, sottolineando la fragilità di un equilibrio basato su aspettative di crescita estremamente ottimistiche in un contesto di tassi di interesse instabili. Analizzando nel dettaglio l'andamento di Borsa Milano, l'incertezza sulle infrastrutture tecnologiche ha penalizzato pesantemente Prysmian e STMicroelectronics, quest'ultima in calo dello 0,5%.

Al contrario, alcuni comparti hanno saputo cavalcare l'attuale instabilità geopolitica: Ferrari ha chiuso in rialzo del 3,47% e Avio ha guadagnato il 4,13%, trascinando con sé l'intero settore della difesa, che beneficia della crescente tensione globale. Il comparto energetico ha invece seguito la tendenza negativa del prezzo del greggio, con Saipem che si è rivelata la peggiore performance del gruppo con un calo del 3,18%.

Nonostante ciò, il Brent si mantiene su livelli elevati, attestandosi a circa 110 dollari al barile, mentre il Wti ha subito una flessione più marcata del 4,78% scendendo a 103,4 dollari. In controtendenza, il prezzo del gas europeo è risalito a 51,8 euro al MWh, segno di una persistente ansia per la sicurezza energetica. Per quanto riguarda le materie prime preziose, l'oro ha registrato una flessione dell'1,3% arrivando a 4.506 dollari l'oncia.

Sul fronte valutario, il dollaro continua il suo percorso di recupero rispetto alle principali valute mondiali: l'euro scende a quota 1,163 e lo yen risente della forza della moneta americana. Infine, anche il mercato delle criptovalute non è rimasto immune, con il Bitcoin che ha registrato un calo dello 0,8%, scendendo a 76.439 dollari





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