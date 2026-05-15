Borse europee in calo dopo il rally tech e la fiducia per il vertice Xi-Trump in Cina

Le Borse europee si muovono in calo dopo la seduta di rialzi dell'indomani, colpite dai realizzi e dalla scarsità di dettagli forniti dai leader Xi e Trump durante il vertice in Cina. Il mercato attende se i due leader abbiano raggiunto accordi concreti sui numerosi dossier aperti, compresi quelli commerciali, ma la mancanza di dettagli rende scettici gli analisti e i mercati.

Il Sole 24 Ore Radiocor - All'indomani di una seduta di rialzi, sulla scia del nuovo rally tech e della fiducia dei mercati per il vertice Xi-Trump in Cina , le Borse europee si muovono in calo, colpite dai realizzi.

Il mercato vuole capire se a Pechino, oltre alle parole di apprezzamento della vigilia, i due leader siano arrivati ad accordi concreti sui numerosi dossier aperti, compresi quelli commerciali, ma la scarsità di dettagli forniti rende scettici gli analisti e così pure i mercati. Al clima generale contribuiscono poi le forti vendite che hanno colpito il tech sulle piazze asiatiche.

Così, viaggiano in rosso il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte e gli altri indici europei, compreso il FTSE 100, mentre il primo ministro britannico Keir Starmer deve affrontare crescenti pressioni, in seguito alle dimissioni del ministro della Salute Wes Streeting, tra l'altro considerato uno dei papabili per la carica di premier qualora Starmer decidesse infine di lasciare. Sul fronte macro, poche le indicazioni attese in giornata: negli Stati Uniti sono in arrivo i dati sulla produzione industriale, in Europa si guarda al bollettino economico della Bce e ad alcuni dati sui consumi in Italia.

Sul fronte energetico, i prezzi del greggio restano ancorati sopra i 100 dollari al barile, con il Brent vicino ai 108 dollari e il Wti sui 103 dollari, complice il fatto che, secondo gli osservatori, i flussi attraverso lo Stretto di Hormuz rimangono molto bassi e i segnali di progresso su un accordo tra Stati Uniti e Iran sono limitati. In rialzo anche il gas naturale scambiato ad Amsterdam, sopra i 48 euro al megawattora.

In calo l'oro, con il contratto spot sui 4.570 dollari l’oncia. Sul valutario l'euro resta sotto 1,17 dollari e passa di mano a 1,164 dollari. Pesante performance di Tokyo e dei principali listini asiatici tra le prese di profitto dopo la corsa recente dettata dai titoli tecnologici e il timore che il vertice Trump-Xi si riveli deludente sui dossier più rilevanti.

L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni a 61.409,29 punti lasciando sul terreno l'1,99% mentre il Topix si è fermato a 3.863,97 punti con una contrazione dello 0,39%. È andato ko l'indice Kospi di Seul dopo aver toccato anche i massimi a 8mila punti: il dietrofront lo ha portato a chiudere in calo del 6,12%. In flessione anche i listini cinesi con Hong Kong che arretra dell'1,7% e Shanghai dell'1,2%.

A livello congiunturale, in Giappone l’indice dei prezzi alla produzione delle imprese nazionali è salito del 2,3% ad aprile rispetto al mese precedente e del 4,9% su base annua. Lo comunica la Bank of Japan. Nel mese precedente l’indice, rivisto, aveva segnato +1% su base mensile e +2,9% su base annua. La lettura di aprile è decisamente superiore alle attese degli analisti





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