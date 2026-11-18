Le borse europee scendono del 1,31% in attesa degli utili Nvidia e del debutto Anthropic. Avio schizza del 14,9% per l'Opa Iceye, mentre calano Moncler e Pirelli.

Le borse europee hanno chiuso la seduta in territorio negativo, con il principale indice italiano che ha registrato una flessione dell'1,31% fermandosi a quota 50.845 punti. Gli investitori hanno mantenuto un atteggiamento prudente, preferendo alleggerire i portafogli in vista di due eventi fondamentali per il settore della intelligenza artificiale. La tensione sul mercato è guidata dall'attesa degli utili trimestrali di Nvidia e dall'ingresso di Anthropic nelle borse americane.

Nvidia e Anthropic guidano l'incertezza del mercato

Il primo esame cruciale per il mercato si è verificato stanotte, quando Nvidia ha presentato i risultati del trimestre dopo la chiusura dei mercati. La CEO ad interim, Colette Kress, ha fornito le prime indicazioni sul futuro strategico dell'azienda. Questo scenario si colloca dopo l'allontanamento temporaneo del fondatore e ex CEO, Jensen Huang. Huang ha dichiarato di essere disponibile a tornare alla guida se il consiglio di amministrazione ne avesse fatto richiesta, rispondendo alle pressioni pervenute da diverse parti dell'ecosistema. Inoltre, il fondatore testifierà al Congresso degli Stati Uniti il 1 dicembre regarding la sua relazione con una presunta spia cinese.

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La situazione non è cambiata significativamente fino a giovedì, quando avrà luogo il debutto di Anthropic a Wall Street. Anthropic è la società madre del modello di intelligenza artificiale Claude. L'analisi di Donatella Principe di Intermonte evidenzia che l'azienda ha dimostrato la capacità di generare ricavi e di difendere le proprie quote di mercato. Tuttavia, gli investitori vogliono capire se l'azienda saprà rimanere profittevole nonostante il crollo del costo dei token di elaborazione.

L'esplosione di Avio e il crollo di Moncler e Pirelli

Sul fronte italiano, in una seduta caratterizzata da una scarsità di movimenti al rialzo, ha spiccato la performance di Avio. L'azione del gruppo aerospaziale ha registrato un balzo del 14,9%. Questa dinamica è stata trainata dalla notizia che la finlandese Iceye ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto (Opa) da oltre 2 miliardi di euro sul gruppo italiano. Avio si conferma quindi nel mirino strategico dell'investitore nordico per un'espansione delle sue capacità satellitari.

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All'estremo opposto della classifica ci sono state le aziende di lusso e le tecnologiche nazionali. Moncler ha chiuso con un calo del 4,5%, pagando cara la bocciatura da parte dell'istituto finanziario Morgan Stanley. La vendita di azioni ha riguardato anche il comparto tecnologico, con Technoprobe che ha perso il 4,4% e ST che ha registrato un declino del 3,1%. Anche Pirelli ha registrato una contrazione del 3,8% in seguito alla cessione del 6,5% del capitale di controllo da parte della cinese Sinochem.

Sfondo geopolitico e tassi Fed a dicembre

Oltre agli eventi aziendali, l'attenzione degli investitori è focalizzata sul vertice trilaterale previsto per giovedì a Shenzhen. L'incontro vedrà la partecipazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dell'omologo cinese Xi Jinping e di quello russo Vladimir Putin. La strategia di Trump prevede l'uso di questo vertice per porre fine alla guerra in Ucraina, un obiettivo che potrebbe influenzare i flussi di capitale a livello globale.

In secondo piano rimane la politica monetaria della Federal Reserve. Quasi tutte le voci指向 un'iniezione di rigidità sui tassi di interesse. Secondo i dati di Cme FedWatch, il 95% degli esperti prevede una riduzione dei tassi a dicembre. La misura attesa è di 25 punti base, un dato che dovrebbe essere considerato come una conferma quasi certa dalle agenzie di rating e dai mercati.

Performance delle materie prime e del Bitcoin

I mercati delle materie prime hanno mostrato dinamiche contrastanti rispetto al cierre azionario. Il petrolio Brent ha registrato un aumento dell'1,1%, fermandosi a 93,4 dollari al barile. Parallelamente, il Wti ha guadagnato lo 0,3%, attestandosi a 63,3 dollari al barile. Questi movimenti indicano una certa resilienza nei prezzi dell'energia nonostante l'incertezza geopolitica legata al vertice di Shenzhen.

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La discesa ha riguardato invece il mondo delle criptovalute. Il Bitcoin ha registrato un calo dell'1,8%, scivolando a 63.800 dollari. Sul fronte valutario, l'euro ha mostrato una stabilità relativa. La coppia euro-dollaro si è mantenuta poco mossa a 1,1015 dollari, rispetto ai 1,1009 della vigilia. Allo stesso modo, il cambio euro-yen ha mostrato una leggera flessione a 175,4 yen, mentre il dollaro/yen è scivolato a 159,2, dai 159,5 della sessione precedente.