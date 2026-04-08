Borse europee in forte rialzo: ottimismo dopo la tregua tra USA e Iran e calo del petrolio

Le borse europee si preparano ad una seduta in forte rialzo, sostenute dalla tregua tra Stati Uniti e Iran e dal conseguente calo dei prezzi del petrolio. L'Euro Stoxx guadagna il 5,5%. Anche le borse asiatiche registrano performance positive. L'oro, bene rifugio, aumenta. L'euro si rafforza sul dollaro e anche il Bitcoin è in rialzo. Il mercato sembra reagire positivamente alla de-escalation delle tensioni geopolitiche.

Borsa : l' Europa si prepara ad un'apertura in forte rialzo, con i future sull' Euro Stoxx in aumento del 5,5%. La tregua tra Stati Uniti e Iran , ottenuta poco prima della scadenza dell'ultimatum imposto da Donald Trump, allevia la pressione sui prezzi del petrolio e infonde fiducia negli investitori. Questa situazione si traduce in una generale tendenza al rialzo sui mercati azionari europei.

I contratti su Milano segnano un incremento del 3,4%, mentre Parigi e Francoforte registrano anch'esse rialzi significativi, rispettivamente del 3,4% e del 5,4%. Londra mostra un aumento del 2,1%, Amsterdam del 3% e Madrid del 2,1%. \Parallelamente, anche le borse asiatiche performano positivamente, con il Nikkei di Tokyo che evidenzia guadagni superiori al 5%. Dopo le minacce di Trump di 'distruggere un'intera civiltà' in caso di mancata resa dell'Iran, i toni si sono moderati e si è concretizzato uno scenario definito dagli analisti di Ig Italia come 'il più costruttivo' per gli investitori, ovvero una vera e propria de-escalation. Sebbene sia necessario attendere per valutare la solidità della tregua, ottenuta con la mediazione del Pakistan, e le prospettive di una trattativa, il 'riavvio del canale negoziale' e la possibile riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbero portare il mercato a 'scaricare rapidamente il premio geopolitico più estremo accumulato nelle ultime settimane', secondo Ig Italia. Questa dinamica si riflette nel forte calo dei prezzi del petrolio registrato nelle ultime ore. I future sul Brent mostrano un ribasso del 14% a 93,3 dollari al barile, mentre quelli sul Wti cedono il 15% a 95,8 dollari al barile. Anche il gas mostra una diminuzione, con un calo del 17,8% a 43,74 euro al megawattora sul Ttf di Amsterdam.\Sul fronte delle materie prime, l'oro, considerato un bene rifugio per eccellenza, registra un aumento del 2,74% a 4.830 dollari l'oncia nel contratto spot. Nel mercato valutario, l'euro si apprezza sul dollaro, raggiungendo quota 1,1687 (rispetto a 1,1597 alla chiusura di ieri). La moneta unica scambia con lo yen a 185,02 (da 184,97), mentre il cambio dollaro/yen si attesta a 158,28 (da 159,51). Il Bitcoin, infine, segna un incremento del 2,6% a 71.726 dollari. La situazione attuale suggerisce un'inversione di tendenza rispetto alle preoccupazioni manifestate nei giorni precedenti, con un sentiment di mercato che si orienta verso una maggiore fiducia e propensione al rischio, sostenuta dalla de-escalation delle tensioni geopolitiche e dalla conseguente stabilizzazione dei prezzi delle materie prime





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borsa Europa Iran USA Petrolio Rialzo Tregua Euro Stoxx Materie Prime Valute

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L’Iran ha respinto la proposta di cessate il fuoco degli Stati UnitiNel frattempo Israele ha bombardato un importante impianto di gas iraniano a South Pars

Read more »

Sulle Borse pesa il rischio Iran: Europa divisa in avvioI principali listini si presentano al via con movimenti contenuti e direzioni divergenti. Il vero fattore di pressione resta però esterno ai mercati: la minaccia di un’escalation geopolitica che potrebbe incidere rapidamente su fiducia e capitali

Read more »

Stati Uniti e Iran stanno valutando la proposta del PakistanMentre manca pochissimo allo scadere dell'ultimatum di Donald Trump: le notizie sulla guerra man mano che arrivano

Read more »

Stati Uniti e Iran: Negoziati a Islamabad dopo l'annuncio del cessate il fuocoDopo l'annuncio di un cessate il fuoco di due settimane, Stati Uniti e Iran si preparano a nuovi colloqui a Islamabad. La tregua, condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, apre uno spiraglio per la pace in Medio Oriente.

Read more »

Stati Uniti e Iran hanno accettato un cessate il fuocoPrevede che per due settimane non ci saranno bombardamenti e verrà riaperto lo stretto di Hormuz: il Libano è escluso dall'accordo, dice Israele

Read more »

***Borse Asia: in forte crescita dopo l'annuncio della tregua Usa-IranNikkei +5,5%, Kospi +7%, Hong Kong +3,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - I mercati asiatici hanno tirato un sospiro di sollievo dopo c...

Read more »