Borse in rafia tornano al centro della scena moda con una nuova interpretazione più audace

Il materiale della rafia perde la sua connotazione vacanziera e assume un aspetto più trasversale e contemporaneo, adatto a contesti diversi e stili molto lontani tra loro. Si mettono in mostra borse in rafia nero, in colorsaturate e in diverse versioni dallo stile classico ai modelli più audaci.

Dal Madagascar allo street style, le borse in rafia tornano al centro della scena moda con una presenza sempre più trasversale. Queste non sono più soltanto simbolo di vacanze al mare o di un’estetica rurale e artigianale, oggi infatti si affermano come accessorio urbano e contemporaneo, capace di adattarsi a contesti diversi e a stili anche molto lontani tra loro.

La loro forza risiede proprio in questa doppia natura: da un lato la materia prima naturale, dall’altro la continua reinterpretazione stilistica che le rende attuali stagione dopo stagione. Le versioni classiche restano il punto di partenza imprescindibile di questo accessorio. Realizzate in rafia naturale, spesso intrecciata secondo tecniche artigianali, conservano un fascino autentico e immediato. Le tonalità spaziano dal beige al paglia, fino ai colori più caldi del sabbia e del miele, evocando paesaggi mediterranei e atmosfere estive senza tempo.

Se parliamo dei modelli più diffusi dobbiamo citare sicuramente le shopper morbide, i cestini strutturati e le borse a mano dalla silhouette essenziale. Si tratta di accessori pensati per la quotidianità estiva, in grado di accompagnare tanto un look da spiaggia quanto un abbigliamento cittadino informale. La loro forza infatti sta proprio nella semplicità: nessun eccesso, nessuno forzature estetiche, solo la materia che diventa forma. Accanto alla tradizione si sviluppa una nuova interpretazione più audace e sperimentale.

Le borse in rafia colorata portano nell'estate 2026 energia e dinamismo in un materiale che, fino a qualche anno fa, era associato quasi esclusivamente a tonalità neutre. Oggi la palette si amplia in modo deciso: rosa acceso, rosso corallo, verde brillante, azzurro intenso e combinazioni multicolore che trasformano l’accessorio in un vero elemento di rottura. Si tratta anche di design.

Le lavorazioni diventano più complesse, con intrecci a contrasto, inserti decorativi, bordature vivace e dettagli che richiamano il mondo dell'artigianato reinterpretato in chiave contemporanea. Questi modelli si rivolgono a un pubblico che cerca un accessorio capace di raccontare personalità e stile, senza dimenticare la praticità da cui nasce questo tipo di borsa. Tra le evoluzioni più interessanti degli ultimi anni spiccano le borse in rafia nera.

Una scelta cromatica apparentemente in contrasto con l’immaginario estivo del materiale, ma che proprio per questo riesce a ridefinirne i codici estetici. Il nero infatti dona struttura visiva, eleganza e una versatilità che consente di indossare queste borse non solo di giorno, ma anche in contesti serali o urbani più formali. Spesso arricchite da dettagli in pelle, metallo dorato o finiture lucide, queste versioni rappresentano una sintesi tra artigianalità e lusso discreto.

La rafia perde così la sua esclusiva connotazione vacanziera e diventa un materiale trasversale, capace di dialogare con guardaroba più sofisticati e metropolitani. Le borse in rafia confermano la loro capacità di evolversi senza perdere identità. Un oggetto che nasce dalla tradizione artigianale ma che continua a rinnovarsi, stagione dopo stagione, mantenendo intatto il suo ruolo di protagonista dell’estate





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