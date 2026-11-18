Una badante peruviana è processata a Torino per il furto di una collezione di monete d'oro e lingotti da una signora di 87 anni. I dettagli del reato e la testimonianza della vittima.

Una donna peruviana di 32 anni, che prestava servizio come badante e collaboratrice domestica, è accusata di aver svuotato la cassaforte di un'abitazione di lusso in via Pietro Micca, nel cuore di Torino. Il furto ha coinvolto un patrimonio di grande valore storico e materiale, appartenente a una signora ottuagenaria benestante. L'anziana proprietaria della casa ha denunciato la perdita di una collezione numismatica di eccezionale rarità, di contanti e di lingotti aurei.

Il Furto in Via Pietro Micca

La scoperta del colpo di mano è avvenuta il 31 gennaio 2023, quando la vittima è rientrata nell'immobile al civico in via Pietro Micca. La donna ha trovato la cassaforte aperta e completamente vuota. All'interno erano custoditi 176 antichi d'oro dal valore stimato in mezzo milione di euro, oltre a 40.000 euro in banconote e sei chili d'oro in lingotti. La procura di Torino ha documentato con precisione l'entità del patrimonio sottratto.

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La signora di 87 anni abita abitualmente a Montecarlo e si reca a Torino solo per pochi giorni al mese per gestire affari familiari. Il 31 gennaio 2023 aveva avuto necessità di aprire la cassaforte perché, dopo essere stata derubata della borsetta, non aveva documenti né denaro per acquistare un nuovo cellulare. In quell'occasione ha notato la borsa della badante, che risultava essere molto pesante quando ha provato a spostarla.

Dalle Tracce della Badante

Le indagini delle forze dell'ordine hanno portato a risultati concreti alcune settimane dopo la scoperta del furto. Gli agenti hanno perquisito l'abitazione della badante imputata e hanno rinvenuto diverse monete appartenenti alla vittima in un cassetto della cucina. L'anziana ha spiegato di aver insospettito verso la collaboratrice, ricordando di aver aperto la cassaforte il 21 dicembre 2022 mentre la donna era presente in casa. Non aveva mai rivelato il codice a quattro cifre, ma ipotizza di averlo visto digitare in quell'occasione.

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L'imputata, difesa dall'avvocato Alessandro Praticò, ha negato sistematicamente di aver commesso i furti. Ha scelto di essere processata con il rito abbreviato, una procedura che prevede una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. La badante aveva iniziato a occuparsi della manutenzione e delle pulizie nella casa torinese dopo la morte del marito dell'anziana signora.

Tensione in Tribunale

La vittima si è costituita parte civile durante il processo, assistita dall'avvocata Fabiana Francini. Nel suo testimonianze, ha espresso profondo rammarico per la tradita fiducia. Ha raccontato di aver aiutato la badante in passato quando le aveva detto che sua nonna era stata male, definendo la donna una persona che aveva "molta fantasia" e che le aveva "fatte di ogni colore". Ha ammesso di non aver subito riferito ai carabinieri tutto ciò che era stato portato via, provando vergogna per il contenuto della cassaforte.

Anche i figli della donna non conoscevano l'effettivo patrimonio custodito nella cassaforte. L'anziana ha precisato che il marito amasse conservare tali oggetti, definendoli "più del necessario". Il processo prosegue con la prossima udienza fissata per dicembre, momento in cui la badante potrà esporre la sua versione dei fatti. La situazione rimane sospesa in attesa dell'esito dell'iter giudiziario.