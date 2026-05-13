Borussia Dortmund tracker: Milan set to add Guirassy to their transfer list

The striker is on radar for potential incoming move, even though he has a great relationship with his coach. His impressive numbers in Germany should attract multiple suitors. The possibility of a termination clause worth €50m and reserved for the top European clubs mentioned earlier is a potential deterrent for the player and the club, but negotiations may still go ahead.

Torna a circolare in orbita Milan . L’attaccante guineano del Borussia Dortmund, seguito dal club rossonero già ai tempi della sua esperienza al Rennes, sarebbe nuovamente finito tra i profili monitorati per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Il centravanti classe 1996 avrebbe manifestato al Borussia Dortmund la volontà di valutare un trasferimento in estate, nonostante l’ottimo rapporto con il tecnico Niko Kovac. Dopo aver raggiunto numeri importanti in Germania (59 reti in 95 presenze con i gialloneri nelle ultime due stagioni, di cui 16 nell’attuale Bundesliga) Guirassy sarebbe pronto a una nuova sfida nel momento più alto della sua carriera.

Il Borussia, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di privarsene con leggerezza: il contratto del giocatore è valido fino al 2028 e l’eventuale cessione verrebbe presa in considerazione solo di fronte a un’offerta particolarmente importante. Esiste una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma attivabile esclusivamente da sette top club europei: Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United e Arsenal. Al momento, però, nessuna di queste società avrebbe mosso passi concreti





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