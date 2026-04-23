Boss mafioso ammette: 'Il livello dei mafiosi è basso'

Intercettazioni rivelano la confessione di un boss ucciso che descrive il declino di Cosa Nostra e la sua attuale debolezza organizzativa. Le indagini confermano la perdita della struttura verticistica e la difficoltà nel mantenere il controllo del territorio e degli affari illeciti.

Giancarlo Romano, un boss mafioso del quartiere Brancaccio assassinato un anno fa all'età di 37 anni, è stato registrato mentre ammetteva che il livello dei mafiosi attuali è notevolmente calato.

Romano esprimeva il suo disappunto, chiedendosi come si possa parlare di mafia quando gli arresti si susseguono e i pentiti sono sempre più numerosi. Questa conversazione, diffusa dai carabinieri tra migliaia di intercettazioni, mira a dimostrare che l'azione della procura antimafia ha indebolito Cosa Nostra, la mafia siciliana, portandola a un declino significativo. Negli ultimi vent'anni, le forze dell'ordine hanno arrestato oltre cinquemila persone legate a Cosa Nostra, sequestrato tonnellate di droga e smantellato reti di traffici e sistemi estorsivi.

Sebbene ciò non significhi la scomparsa della mafia, ma piuttosto la sua continua ricerca di ricostruzione, la sua attuale struttura organizzativa è radicalmente diversa da quella dominante durante l'era dei corleonesi. Le indagini hanno rivelato che la tradizionale struttura verticistica, nota come Cupola, non esiste più. Fino al 1993, esistevano diverse commissioni di mafia, ognuna rappresentante le cosche di una provincia. La commissione di Palermo era la più potente, composta dai capimandamento delle famiglie locali.

Queste commissioni ratificavano le decisioni prese dai corleonesi, che avevano eliminato le cosche rivali durante la guerra di mafia degli anni '80. Dopo l'arresto di Totò Riina, questa gerarchia non è più stata mantenuta. Cosa Nostra ha dovuto ridimensionare la sua influenza in vari settori, incluso il traffico di droga.

Mentre negli anni '70 e '80 era al centro del traffico internazionale, con laboratori clandestini in Sicilia e spedizioni negli Stati Uniti, la crescita della 'ndrangheta ha portato Cosa Nostra a cedere il passo. La gestione dello spaccio in Sicilia, un tempo considerata un'attività secondaria, è ora diventata centrale. Gino Mineo, un esponente del clan di Bagheria, ha espresso cautela riguardo a tali affari, preferendo evitare di sporcarsi con 'fanghi'.

Romano confronta gli affari odierni con il passato, lamentando che si debba 'campare con la panetta di fumo', sottolineando la differenza tra i traffici di un tempo e le attuali attività. Il declino si riflette anche nella gestione del pizzo, con meno commercianti disposti a pagare e la mafia costretta ad adeguare le sue richieste e il controllo.

L'arresto di Alfonso Di Cara, descritto come un 'pioniere di un metodo esattivo apparentemente benevolo', evidenzia un approccio più conciliante per evitare intimidazioni e indagini. La richiesta del pizzo a rate, impensabile negli anni '90, è diventata comune. Gli errori nelle comunicazioni interne, un tempo punto di forza della mafia, sono un ulteriore sintomo della sua attuale approssimazione





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