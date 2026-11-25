Massimo Bossetti inizia il lavoro presso Coimec a Cormano. Il detenuto condannato per Yara Gambirasio è nel Programma 2121. Reazione colleghi e dettagli sulla revisione processo.

Massimo Bossetti ha intrapreso una nuova fase della sua vita extramuraria, tornando a lavorare in un'azienda privata dopo dodici anni di detenzione. Il 56enne muratore, condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, è impiegato presso la società Coimec, situata a Cormano, nelle immediate vicinanze di Bergamo. L'inizio della sua nuova attività lavorativa, avvenuta ufficialmente lunedì 23 novembre, ha segnato un momento di forte attenzione mediatica e sociale, evidenziando le complessità del percorso di reinserimento sociale per condannati a pene detentive molto elevate.

Dettagli operativi del programma di reintegro

Il reinserimento professionale di Massimo Bossetti è gestito attraverso il Programma 2121, un'iniziativa strutturata che favorisce la collaborazione tra le istituzioni carcerarie e il mondo del lavoro privato. Coimec è un'azienda specializzata nella produzione di coibentazioni termoacustiche, settore in cui è stata offerta a Bossetti la possibilità di prestare attività lavorativa sotto supervisione. Il suo arrivo presso lo stabilimento ha attirato la presenza di diverse troupe televisive e giornalisti, che si sono accampati all'esterno per documentare i primi giorni di lavoro del detenuto.

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La quotidianità di Bossetti è rigorosamente scandita da orari specifici stabiliti dalle autorità penitenziarie. Il lavoratore inizia il proprio turno alle ore 8 del mattino e deve fare rientro nella struttura carceraria entro le 12:30. Il percorso giornaliero copre una distanza di 11 chilometri, che separano il penitenziario dal luogo di impiego, un tragitto che l'ex muratore di Mapello effettua ogni giorno in automobile, sotto controllo. Questa modalità di spostamento rappresenta un'eccezione significativa nel contesto del programma, poiché Bossetti è l'unico dei tredici detenuti provenienti dal carcere di Bollale impiegati dall'azienda a lavorare all'esterno della struttura.

Reazione dei colleghi e ruolo dell'azienda

L'ingresso di Bossetti nel contesto lavorativo ha suscitato reazioni immediate tra il personale dipendente e ha portato a un'interazione diretta con i media presenti sul luogo. Alcuni lavoratori, cercando di garantire il normale svolgimento delle operazioni e la privacy del nuovo collega, hanno protestato verso le telecamere. Uno dei dipendenti ha gridato agli operatori esterni di lasciar stare Bossetti, una reazione documentata dal quotidiano La Stampa che evidenzia la tensione creata dal clamore mediatico intorno a questo caso specifico.

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La direzione aziendale, tramite l'amministratore delegato Nuccio Perna del Gruppo Isolmec al quale Coimec appartiene, ha chiarito la propria posizione sulla selezione del personale. Nuccio Perna ha dichiarato che durante i colloqui di valutazione professionale non sono state chieste informazioni riguardanti i reati commessi dai candidati. L'obiettivo dichiarato è stato quello di valutare esclusivamente le competenze tecniche e le capacità professionali, eliminando ogni pregiudizio legato alle vicende giudiziarie pregresse. L'imprenditore ha inoltre assicurato che il gruppo non è preoccupato dal forte risalto giornalistico derivante dall'impiego di Bossetti.

La posizione legale e la battaglia per la revisione

Il ritorno al lavoro non segnerebbe la volontà diretta di Massimo Bossetti, ma sarebbe il risultato di una proposta avanzata dalla direzione del carcere e approvata dal magistrato di sorveglianza. L'avvocato Claudio Salvagni, che segue la difesa, ha spiegato che il detenuto avrebbe preferito uscire dall'istituto solo se dichiarato innocente. Il legale ha rivelato che Bossetti ha sempre mantenuto la propria estraneità ai fatti, non riconoscendosi colpevole nonostante le condanne definitive. Questo dettaglio sottolinea il divario tra la percezione della colpevolezza giuridica e la ferma dichiarazione di innocenza del condannato.

La difesa continua a portare avanti una strenua battaglia giudiziaria per ottenere la revisione del processo, considerata necessaria dopo dodici anni di reclusione. L'avvocato Salvagni ha raccontato anedoti che testimoniano l'isolamento protratto di Bossetti, come la mancata familiarità con la tecnologia moderna, non sapendo nemmeno cos'era WhatsApp all'atto della comunicazione con il suo difensore. La situazione legale rimane intricata, con la difesa che contesta l'affidamento delle prove decisive, in particolare quelle di natura scientifica che hanno portato alla condanna.

Sviluppi processuali e futuri passi legali

Bossetti è detenuto dal 2014, con la condanna definitiva arrivata nel 2018 basata su elementi probatori che includono riscontri genetici. I suoi avvocati, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, hanno presentato otto ricorsi distinti davanti alla Corte d'Assise di Bergamo. L'ultimo di questi ricorsi risale al 5 ottobre scorso, cercando di far riesaminare la portata delle prove raccolte durante le indagini iniziali e il processo. La difesa contesta l'affidabilità e l'interpretazione dei reperti biologici trovati sul corpo della vittima.

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Recentemente, i giudici hanno respinto le richieste della difesa relative a nuove analisi genetiche sui reperti e alla consultazione dell'intera documentazione di laboratorio. La corte ha ricordato che su 52 prelievi effettuati sugli indumenti della tredicenne, ben 16 avevano restituito il profilo genetico di Massimo Bossetti. Considerata questa decisione, la difesa ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, mantenendo viva la speranza di un riesame definitivo del caso e della giustizia applicata in questa vicenda che ha turbato l'opinione pubblica per oltre un decennio.