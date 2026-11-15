L'uso di intelligenza artificiale per attaccare i politici italiani è stato smascherato da un errore tecnico. Ecco i dettagli sull'attacco a Salvini, FdI e Pd e le reazioni politiche.

Centinaia di messaggi anomali e identici tra loro sono comparsi improvvisamente sui profili social di Carlo Fidanza, le cui pagine rappresentano Fratelli d'Italia, di Matteo Salvini, figura chiave della Lega, e di Dario Nardella, esponente di spicco del Partito Democratico. Invece dei soliti attacchi politici o delle consuete interazioni, account sospetti hanno pubblicato risposte di rifiuto generate direttamente da sistemi di intelligenza artificiale, smascherando un coordinato tentativo di disinformazione digitale che ha coinvolto le principali forze politiche italiane.

La rivelazione tecnica dei messaggi di rifiuto

Il meccanismo alla base di questa operazione ha subito subito un corto circuito informatico quando i gestori delle reti di bot non sono stati in grado di gestire i nuovi filtri di sicurezza. I messaggi pubblicati includevano frasi come: Non posso scrivere un messaggio finalizzato a convincere specifici eurodeputati a sostenere una proposta legislativa. Questa affermazione dimostra chiaramente che i profili falsi utilizzavano strumenti di intelligenza artificiale per generare variazioni di testo e aggirare i filtri antispam dei social network, ma l'aggiornamento dei modelli linguistici ha bloccato la generazione di insulti o messaggi di propaganda politica.

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Secondo Alessandro Orlowski, esperto di cybersecurity, l'incidente è molto probabilmente riconducibile all'aggiornamento delle API dei modelli linguistici di piattaforme come OpenAI o Anthropic. I gestori delle reti di bot utilizzano questi strumenti per automatizzare la disinformazione, ma quando i fornitori di intelligenza artificiale hanno aggiornato i propri sistemi introducendo filtri più severi, i software automatizzati hanno copiato e incollato direttamente il messaggio di errore dell'intelligenza artificiale, rivelando involontariamente la loro natura sintetica.

Le accuse politiche e le richieste di intervento

Matteo Salvini ha denunciato la presenza di profili falsi coordinati per denigrare la Lega ed elogiare la concorrenza, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per individuare i responsabili di questa campagna di diffamazione automatizzata. Il vicepremier ha sottolineato come questa strategia mirasse a influenzare l'opinione pubblica attraverso l'uso di entità digitali non trasparenti, creando un clima di confusione e ostilità nei confronti del suo partito e dei suoi alleati.

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Claudio Borghi, senatore leghista, ha definito il guasto informatico come la prova che la disinformazione social non arriva necessariamente da hacker russi, ma da strutture italiane ed europee orientate a colpire il suo partito. Borghi ha esplicitamente chiamato in causa il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l'Unione Europea come presunti autori o finanziatori di queste operazioni, suggerendo un conflitto politico interno al panorama europeo. Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha sollecitato un accertamento giudiziario per chiarire chi finanzi e manovri queste reti di bot.

Proposte per la regolamentazione digitale e sicurezza

Angelo Bonelli, richiamando le continue intimidazioni subite online, ha chiesto di chiarire chi finanzi e manovri queste reti di bot, specialmente in vista degli appuntamenti elettorali che potrebbero essere influenzati da tali operazioni. Elisabetta Piccolotti, dalla stessa parte politica, ha invocato la creazione di una par condicio digitale, proponendo regole stringenti per obbligare le piattaforme a neutralizzare i profili automatizzati e garantire la piena tracciabilità dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

Le richieste di regolamentazione puntano anche a una rapida attuazione del regolamento europeo sulla pubblicità politica, al fine di prevenire futuri incidenti simili che potrebbero compromettere l'integrità del dibattito democratico. L'obiettivo è garantire che gli strumenti di intelligenza artificiale non siano utilizzati per manipolare l'opinione pubblica attraverso campagne di disinformazione coordinate e non rilevabili dai normali sistemi di moderazione dei contenuti delle piattaforme sociali.