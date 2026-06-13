Boualem Sansal: prigionia, grazia e la rottura con Gallimard

Il saggio di Sansal ricostruisce l'arresto in Algeria, i processi farraginosi, la vita carceraria sotto il controllo dell'Islamismo e la controversia editoriali con Gallimard, evidenziando le contraddizioni della sinistra francese.

Il libro di Boualem Sansal , pubblicato da Grasset, è una testimonianza che si dipana tra le pagine di un diario di prigionia e la denuncia di un sistema giudiziario disumano.

L'autore descrive il suo arresto in Algeria nel 2024, un sequestro improvviso che lo ha portato a subire tre processi di cinque minuti, privi di avvocato difensore e con sentenze già decise, basate su accuse ideologiche. Il carcere, estremamente rigido, è stato per un uomo anziano e malato un vero supplizio, interrotto solo da brevi settimane trascorse in un reparto ospedaliero dove, ironicamente, ha ricevuto cure più attente di quelle offerte nel penitenziario.

Sans sansia la sua esperienza in forma di note quotidiane, conservando la tensione, la paura e la rabbia di quei giorni. Il racconto dell'arresto dipinge un incubo senza garanzie legali né assistenza, ma ciò che emerge con più forza è la vita nella prigione: un microcosmo di umanità dolente, dove la solidarietà tra detenuti può lampare tra le sbarre del fanatismo islamico imposte dallo stesso istituto.

Il regime religioso-culturale, forzato dal carcere, trasforma ogni gesto quotidiano in un atto di devozione obbligatoria, dal digiuno del Ramadan a rituali ripetitivi che, secondo Sansal, offrono solo una consolazione futura vaga e irraggiungibile. Nella seconda metà del volume, la narrazione prende una svolta più complessa.

Dopo la liberazione ottenuta grazie all'intervento della Germania e il ritorno in Francia, l'autore affronta la controversia con il suo vecchio editore, Gallimard, e il nuovo editore Grasset, parte del gruppo Bolloré, noto per le sue posizioni di destra. Sansal analizza le ragioni della rottura: questioni pratiche come diritti d'autore e anticipi economici, ma soprattutto una divergenza più profonda legata al modo in cui la sinistra francese gestisce il tema dell'islamismo.

L'autore sostiene che la sua grazia, concessa dal presidente algerino su pressione di alcuni sostenitori, non è stata accettata come atto di clemenza, ma come un riconoscimento di una colpa morale ingiusta.

"Voglio una vera giustizia, che dimostri la mia innocenza, mi riabiliti, mi curi e paghi i danni", chiede Sansal, esigendo il giudizio del capo di Stato e dei suoi collaboratori. Per lui, Gallimard e i suoi amici intellettuali avrebbero potuto limitarsi a festeggiare la scarcerazione, evitando di riaprire un capitolo delicato che, a suo avviso, rischiava di trasformare il suo caso in un simbolo politico, potenzialmente avvicinato alla destra francese.

Questo episodio si inserisce in un più ampio dibattito sul "wokismo" ideologico nella politica estera, che sembra aver spinto parte della sinistra a marginalizzare un intellettuale critico e ribelle come Sansal, al pari di altri autori algerini come Kamel Daoud. L'autore denuncia il perbenismo di una sinistra che, per difendere la propria immagine di oppressore universale, tende a silenziare le voci che non rientrano nella narrazione del vittimismo islamico, sacrificando così la propria credibilità intellettuale.

Il libro, pur perdendo parte della linearità e della leggerezza stilistica nella seconda parte, offre una lettura fondamentale per comprendere le tensioni tra libertà di espressione, giustizia penale e le dinamiche di potere culturale in un contesto post‑coloniale. La sua testimonianza resta un monito potente contro la politicizzazione della giustizia e l'instaurazione di un fanatismo religioso imposto dalle istituzioni carcerarie, invitando a riflettere sulla vera natura della libertà e della solidarietà tra gli individui perseguitati da regimi autoritari





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