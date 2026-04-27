Box Office: Weekend da Record con +57% e un Film Trionfatore

Il box office italiano registra un fine settimana eccezionale con un aumento del 57% degli incassi rispetto al 2025, trainato da un film che domina la classifica e dall'attesa per 'Il diavolo veste Prada 2'.

Il box office italiano continua a brillare, registrando un fine settimana particolarmente positivo grazie a performance eccezionali e un aumento significativo degli incassi rispetto agli anni precedenti.

Il periodo compreso tra il 23 e il 26 aprile 2026 ha visto un totale di 7.866.319 euro generati da 994.823 spettatori, segnando un incremento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2025 e un balzo del 55% rispetto al weekend precedente. Questo successo è trainato principalmente da un titolo che sta dominando la classifica, attirando un vasto pubblico e generando un entusiasmo palpabile tra gli appassionati di cinema.

L'attesa per l'uscita di 'Il diavolo veste Prada 2', prevista per il 29 aprile, aggiunge ulteriore fermento al panorama cinematografico, promettendo di mantenere alto l'interesse del pubblico e di contribuire ulteriormente alla crescita degli incassi. Analizzando i dati più nel dettaglio, si evidenzia come il film leader del momento abbia incassato 5.311.687 euro nel fine settimana, con una media di 8.172 euro per ciascuno dei 650 cinema che lo proiettano.

Questo risultato notevole porta il totale degli incassi del film a 38.593.502 euro, superando del 29% le cifre registrate nel 2025 e del 51% quelle del 2024. La performance di questo titolo si configura come un vero e proprio exploit, dimostrando la capacità del cinema di attrarre un pubblico ampio e diversificato. A seguire, altri film si contendono le posizioni di rilievo nella classifica, contribuendo a creare un panorama cinematografico vivace e competitivo.

'Super Mario Galaxy', ad esempio, ha realizzato incassi parziali di 511.088 euro, portando il totale a 13.502.804 euro dall'inizio della sua programmazione il 1° aprile. L'horror 'Lee Cronin – La mummia' si avvicina al podio, raggiungendo un totale di 1.343.055 euro.

La classifica si completa con 'The Drama – Un segreto è per sempre', che ha superato i cinque milioni di euro (4.978.056 euro dall'1 aprile), e con la riedizione di un classico dell'animazione giapponese, 'Porco Rosso' di Hayao Miyazaki, che, pur essendo programmato solo per il 25 aprile, ha incassato 179.600 euro. Tra le nuove uscite, 'The Long Walk – La lunga marcia' si è inserito direttamente in Top10, occupando la sesta posizione.

L'unica presenza italiana tra i primi dieci è rappresentata da Pif con 'Che Dio perdona a tutti', che ha raggiunto 1.630.029 euro dal 2 aprile. Questi dati confermano la vitalità del cinema italiano e la capacità dei registi nazionali di proporre opere apprezzate dal pubblico. In sintesi, il box office italiano si presenta in ottima forma, con un aumento generalizzato degli incassi e una varietà di titoli in grado di soddisfare i gusti di un pubblico sempre più esigente.

L'attesa per le prossime uscite, in particolare 'Il diavolo veste Prada 2', promette di mantenere alto l'interesse e di consolidare la ripresa del settore cinematografico





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