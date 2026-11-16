Analisi della bozza finale della Cop: si spinge sull'abbandono dei combustibili fossili e sul ruolo guida dei Paesi sviluppati, ma restano controversie sulla finanza climatica e sui nuovi obiettivi.

Una bozza preliminare del documento finale della Conferenza delle Parti ha introdotto un linguaggio senza precedenti nei negoziati climatici internazionali, spingendo con decisione verso la transizione energetica globale. Il testo proposto dalla presidenza turca invita esplicitamente le Parti a esortare l'accelerazione dell'attuazione nei sistemi energetici, sottolineando con forza l'importanza cruciale dell'immediata transizione dai combustibili fossili. Questa formulazione, considerata da molti osservatori come la più decisa mai seenza in un documento di questo tipo, segna un netto cambiamento rispetto al passato, pur mantenendo alcune caratteristiche tipiche delle risoluzioni Cop, come gli inviti e gli auspici che non sempre si traducono in obblighi vincolanti immediati.

Transizione energetica e soglia dei 1,5 gradi

Il nucleo centrale del documento ribadisce l'importanza vitale di rimanere ancorati all'Accordo di Parigi, con particolare riferimento alla soglia critica di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius. Sebbene sia ormai prevedibile che questa soglia verrà temporaneamente superata, il testo sottolinea la necessità imperativa di restare al di sotto di tale limite per il minor tempo possibile. Parallelamente, si riconosce il ruolo fondamentale delle foreste come pozzi di assorbimento e serbatoi di carbonio, evidenziando però che saranno necessari significativi sforzi di rimozione della Co2 per riportare effettivamente il riscaldamento globale al di sotto della soglia di 1,5 gradi. Questo approccio integra la protezione degli ecosistemi con la tecnologia, aprendo la strada a dibattiti complessi sull'implementazione pratica.

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Finanza climatica e responsabilità dei Paesi sviluppati

Un fil rouge trasversale separa nettamente le responsabilità dei Paesi sviluppati da quelle dei Paesi in via di sviluppo, con un bilancio severo su quanto non è stato realizzato finora. La bozza riconosce esplicitamente che i Paesi sviluppati devono assumere un ruolo guida, invitandoli a raggiungere emissioni nette negative entro il 2040, un target considerato impossibile da raggiungere entro questo decennio senza miracoli tecnologici. Inoltre, si ricorda che il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico aveva precedentemente indicato che i Paesi sviluppati avrebbero dovuto ridurre le proprie emissioni, entro il 2020, di una percentuale compresa tra il 25% e il 40% rispetto ai livelli del 1990, obiettivo che non è stato raggiunto. Questo mancato impegno ha contribuito a un aumento degli impatti e dei costi legati all'adattamento, creando un divario crescente tra le promesse e la realtà dei fatti.

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Il dibattito sui 100 miliardi e i prestiti

La questione della finanza climatica rimane il punto più controverso, con un dialogo ministeriale di alto livello che ha fatto i conti con il vecchio obiettivo dei 100 miliardi di dollari annui che i Paesi ricchi avrebbero dovuto mobilitare ogni anno fino al 2020, e poi fino al 2025, come previsto dall'Accordo di Parigi. Questo obiettivo è stato raggiunto in ritardo e, in gran parte, attraverso prestiti e cifre che non sono mai state concordate multilateralmente in modo trasparente. Il Gruppo Africano ha ricordato che il 70% di queste risorse erano prestiti, il che significa che il valore reale trasferito è circa un terzo della cifra annunciata. Questa distorsione ha sollevato critiche severe sulla qualità effettiva del supporto finanziario fornito ai Paesi vulnerabili, rendendo necessaria una ridefinizione delle modalità di erogazione dei fondi.

Adattamento e ruolo dell'Unione europea

Per l'adattamento nei Paesi in via di sviluppo, la bozza stima che servano appena un miliardo in più rispetto all'anno precedente, ma chiede ai Paesi sviluppati di fornire una roadmap chiara. Si stabilisce che la triplicazione dei finanziamenti per l'adattamento dovrebbe raggiungere almeno una cifra specifica entro il 2035, un importo che però non rappresenterebbe più del una piccola frazione del totale necessario, dato che questi costi aumentano insieme alla temperatura globale. I Paesi in via di sviluppo chiedono di definire ora la base di partenza per triplicare i fondi, mentre l'Unione europea, che già a ottobre ha chiarito di non prevedere nuovi impegni di finanza climatica, rivendica circa 32 miliardi di euro di finanza per il clima, positionandola come il primo contributore a livello mondiale.