Bper nuova potenza bancaria italiana grazie a Intesa e Mps

Bper diventa seconda in Italia con oltre 2600 filiali. Unipol consolida il controllo e Intesa cede sportelli Mps, creando un nuovo leader bancario nazionale.

Bper sta per diventare la seconda banca italiana per numero di filiali, superando i 2600 sportelli, con il sostegno dell'acquisizione di Mps da parte di Intesa Sanpaolo. Questa operazione trasformerebbe il gruppo guidato da Unipol in un nuovo campione bancario nazionale, subito dietro alla capofila del settore.

Dettagli operativi e meccanismi dell'operazione

L'acquisizione di 635 filiali dell'ex Mps da parte di Bper rappresenta il cuore di questo sviluppo strutturale. Secondo i calcoli, queste filiali, sommate alle 587 cedute da Intesa nel 2018, costituiscono oltre il 50 per cento del network di Bper. Questo significa che quasi la metà degli sportelli del gruppo deriva direttamente da accordi con Intesa Sanpaolo.

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Non è ancora certa l'approvazione finale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato guidata da Saverio Valentino. Tuttavia, le opzioni più plausibili prevedono aggiustamenti limitati, come la cessione di qualche sportello aggiuntivo rispetto alle 635 già previste. Non si prevede che l'Antitrust blocchi l'operazione, rendendola quindi un dato di fatto imminente.

Visioni degli stakeholder e posizioni strategiche

Carlo Cimbri, presidente di Unipol e maggiore azionista di Bper con circa il 20 per cento del capitale, ha giocato un ruolo chiave in questa evoluzione. La sua prudenza e discrezione hanno permesso di trovare un interlocutore valido in Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, per portare a termine questi complessi accordi finanziari.

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Unipol ha recentemente superato la soglia dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria detenendo un altro 10 per cento di Bper tramite derivati. L'obiettivo dichiarato è tornare sotto tale livello, ma la strategia reale punta a un controllo più ampio attraverso la fusione societaria proposta ai soci.

Impatto sul mercato e prossimi sviluppi normativi

L'assemblea degli azionisti di Bper voterà sul progetto di fusione tra le 635 filiali di Mps e la banca stessa. Unipol non potrà votare per evitare conflitti d'interessi, poiché acquisterà gli sportelli da Intesa e li rivenderà a Bper a un prezzo scontato. Il valore di acquisto sarà compreso tra 8,5 e 9,5 volte il prezzo sugli utili, contro l'11-11,5 volte del mercato.

Questa operazione straordinaria permetterà a Unipol di superare il 30 per cento della proprietà senza scatenare un'OPA obbligatoria. La nuova banca, probabilmente intitolata Monte dei Paschi di Siena, avrà un valore stimato in 35 miliardi, superiore al business assicurativo di Unipol, valutato a 15 miliardi.

Conseguenze patrimoniali e prospettive future

La fusione ridurrà l'impatto di Bper sul ratio patrimoniale Solvency di Unipol, facendolo scendere da 280 a 200 punti. Questo miglioramento permette di liberare capitale grazie al Danish compromise, un istituto europeo che favorisce le banche che possiedono assicurazioni, ma non viceversa.