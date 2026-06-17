Braccianti bruciati vivi in Italia: la famiglia di Waseem chiede giustizia e il rimpatrio della salma

Quattro braccianti afghani e pachistani sono stati bruciati vivi in Italia. La famiglia di Waseem, un giovane pachistano di 29 anni, chiede il rimpatrio immediato della salma e una rapida giustizia per i responsabili. La madre di Waseem, che è malata, non è ancora stata informata della sua morte.
I braccianti afghani e pachistani che lavoravano in un'azienda agricola di fragole in Italia sono stati vittime di un orribile atto di violenza. Quattro di loro, tra cui un giovane pachistano di nome Waseem , sono stati bruciati vivi nel minibus che li stava portando a casa.
Waseem, che aveva lasciato il Pakistan in cerca di un futuro migliore, aveva chiamato sua madre il 31 maggio per dirle che avrebbe ricevuto il suo stipendio il giorno successivo e che avrebbe mandato i soldi per le cure mediche. Tuttavia, il giorno successivo, la famiglia ha ricevuto la notizia della sua morte. Waseem aveva 29 anni e aveva lasciato il Pakistan nell'agosto del 2024. Secondo la famiglia, aveva lavorato legalmente in Italia.
La famiglia di Waseem chiede il rimpatrio immediato della salma e una rapida giustizia per i responsabili. La madre di Waseem, che è malata, non è ancora stata informata della sua morte. La famiglia spera che le autorità pachistane e italiane accelerino le procedure per riportare la salma di Waseem in patria per la sepoltura
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