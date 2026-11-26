Brad Pitt e Angelina Jolie hanno chiuso la disputa legale su Château Miraval, la tenuta vinicola francese che li vedeva contrapposti da anni.

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno interrotto il silenzio mediatico per rilasciare una rara dichiarazione congiunta, segnando una pietra miliare nella loro storia personale dopo dieci anni di separazione. I due attori hanno raggiunto un accordo extragiudiziale che definisce la proprietà di Château Miraval, la tenuta vitivinicola situata nel sud della Francia, chiudendo definitivamente una delle dispute legali più lunghe e complesse di Hollywood.

Dettaglio dell'accordo Miraval

L'accordo raggiunto riguarda l'ultima grande questione legale aperta tra i due ex coniugi, mettendo fine a un conflitto che ha coinvolto la loro azienda vinicola comune. La proprietà, dove Pitt e Jolie avevano celebrato le nozze nel 2014, era stata l'oggetto di un'intensa battaglia giudiziaria durata oltre due anni. I rappresentanti delle due star hanno diffuso una nota ufficiale, confermando che la decisione è stata presa nel migliore interesse della famiglia, dichiarando contestualmente che non verranno forniti ulteriori commenti pubblici sulla vicenda.

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Origini della controversia legale

La disputa ha avuto origine nel febbraio del 2022, quando Brad Pitt ha intentato una causa contro la sua ex moglie, sostenendo che Angelina Jolie avesse venduto la sua quota nell'azienda vinicola al gruppo Stoli senza il suo consenso. Pitt ha affermato che tale vendita violava un accordo precedente stabilito tra i due, un'affermazione che Jolie ha sempre contestato, negando l'esistenza di tale patto vincolante. La questione ha subito assunto contorni personali, con documenti giudiziari che rivelano come le trattative per la vendita della quota fossero fallite a causa della richiesta avanzata da Pitt per firmare un accordo di riservatezza.

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Accuse e risposte giudiziarie

Il punto di svolta nella lite è stato legato alla richiesta di un accordo di riservatezza riguardante presunti episodi di violenza domestica, inclusa un'incidente verificatosi a bordo di un jet privato nel settembre del 2016, pochi giorni prima della richiesta di divorzio. Angelina Jolie ha documentato queste accuse nei fascicoli depositati in tribunale, collegando il fallimento delle trattative finanziarie alla resistenza di Pitt a garantire la privacy su tali eventi. Pitt ha categoricamente negato tutte le accuse di violenza, mentre le indagini condotte dalle autorità americane non hanno portato a nessuna incriminazione formale nei suoi confronti, lasciando aperta la questione dei fatti specifici.

Impatto sulla vita familiare

Château Miraval non era solo un asset finanziario, ma il luogo fisico che per anni ha rappresentato il rifugio della famiglia Jolie-Pitt, composta dai sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. La risoluzione di questa disputa, avvenuta a quasi due anni dalla conclusione formale delle pratiche di divorzio nel dicembre 2024, segnato la fine di un capitolo significativo per quella che è stata per molto tempo una delle coppie più ammirate dello star system. L'accordo extragiudiziale permette alla famiglia di voltare pagina, liberandosi dal pesante fardello delle cause legali che hanno oscurato i loro ultimi anni di vita pubblica.